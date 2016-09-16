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новость К расследованию дела полковника Захарченко подключили ФРС США

16.09.2016
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
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статья Статья

Межродовые схватки

Ибо все они и есть государство: Путин, Золотов, Бортников, Патрушев, Бастрыкин, Чайка. Они тут власть - от первой до четвертой, и в поединках между ними, в этих исполненных подлинного драматизма столкновениях жаб с гадюками, определяется и перепроверяется сила их административных ресурсов.

Илья Мильштейн
22.07.2016

Следствие по делу замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко направило запрос в Федеральную резервную систему США с просьбой установить, какой из российских банков заказывал валюту, изъятую в квартире сестры полковника. Как пишет "Коммерсант", по данным близкого к расследованию источника, Захарченко взял на хранение так называемые "кирпичи" - целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками ФРС США. Упаковки, номиналом по 200 тысяч долларов каждая, не распаковывались с момента доставки денег, на них сохранились печати банков, входящих в ФРС США.

Как рассказал источник, уже на следующий день после задержания Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда наличные.

Следующим этапом расследования, полагает источник, очевидно, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли 120 миллионов долларов, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского.

Пока следователи предполагают, что изъятые долларов были откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил Захарченко. За неиспользование собранного компромата, полицейский и его помощники якобы не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком.

Между тем, по данным источника ТАСС, в деле Захарченко могут появиться новые фигуранты. "Пока в деле фигурирует один Захарченко, его предполагаемые сообщники в настоящее время устанавливаются. Эпизод с Нота-банком, часть похищенных денег которого, возможно, была обнаружена в ходе обысков, может свидетельствовать о том, что полковник полиции крышевал обнальный бизнес. За это он мог получать свой процент, и действовал он явно не один", - сказал собеседник агентства.

Источник предположил, что уголовное дело в отношении Захарченко может стать многоэпизодным и дополниться новыми статьями УК.

Следствие также проверит, на какие деньги приобреталась недвижимость родственников Захарченко. "Всего на семью Захарченко оформлено пять квартир и загородный дом в Подмосковье. Это дорогая, элитная недвижимость. Квартиры, записанные на родственников, расположены в Якиманском переулке, на Пречистенской набережной, а также на Мичуринском и Ломоносовском проспектах, одна из них была приспособлена для хранения денег. Сам Захарченко жил в квартире на Кутузовском проспекте", - сообщил источник.

Сам Захарченко в интервью "Комсомольской правде" заявил, что опасается за свою безопасность. Также он отрицает свою причастность к получению инкриминируемой взятки. "Мне взятку никто не давал. В материалах обвинения нет лица, которое "давало" взятку. Но боюсь, что его могут найти, сфабриковать", - сказал полковник.

По словам Захарченко, он знает, кто является инициатором его уголовного преследования. "Все эти обвинения были против меня сфабрикованы, чтобы меня подставить, сместить с должности. Это случилось именно в тот момент, когда я стал временно исполняющим обязанности руководителя ГУЭБиПК МВД России. Взяли меня под должность", - сказал Захарченко.

Он отметил, что назовет конкретные имена "чуть позже". "На остальные вопросы я буду готов ответить 22 сентября. Надеюсь, что меня доставят в Мосгорсуд, где адвокаты будут обжаловать обыски и мой арест", - сказал он.

Захарченко арестовали 10 сентября. В Пресненском суде столицы ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК), воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (статья 294 УК), а также в получении взятки (статья 290 УК).

По данным следствия, при обыске у него было изъято более 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где хранились деньги, принадлежит его сестре.

13 сентября министр внутренних дел Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Комментарии 33 комментария | Оставить комментарий Обсудить
16.09.2016
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