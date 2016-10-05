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Также: Полиция, Право, Экономика, Общество | Персоны: Владимир Колокольцев

новость Колокольцев назвал пять самых коррумпированных сфер России

05.10.2016
Владимир Колокольцев. Фото: mvd.ru
Владимир Колокольцев. Фото: mvd.ru
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев назвал наиболее коррумпированные сферы. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, в их число вошли госзакупки, а также строительство, здравоохранение, наука и культура

Заявление Колокольцева прозвучало на заседании президиума совета по противодействию коррупции, которое провел руководитель администрации президента Антон Вайно.

По словам Колокольцева, "наиболее подвержены криминальным посягательствам сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, строительство, в том числе жилищное, а также содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука и культура".

"В ходе обсуждения доклада особое внимание было уделено поиску путей совершенствования системы профилактики хищения бюджетных средств, а также выработке механизмов взаимодействия правоохранительных структур с представителями региональной власти для обеспечения антикоррупционной устойчивости деятельности по размещению и реализации государственного и муниципального заказа", - отмечается в документе.

В конце сентября Министерство внутренних дел завершило проверку Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции. По ее результатам был уволен из МВД обвиняемый во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями полковник Дмитрий Захарченко, а также его непосредственный руководитель, начальник управления "Т" Александр Тищенко.

По результатам проверки "за непринятие должных мер по укреплению служебной дисциплины и законности во вверенном подразделении" предупрежден о неполном служебном соответствии получили начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко и начальник отдела конспирации, кадров и государственной службы этого главка Владимир Абметко.

13 сентября Колокольцев назначил проверку в антикоррупционном главке в связи с арестом Захарченко. 17 сентября "Коммерсант" сообщал, что по ее итогам ГУЭБиПК может быть серьезно реорганизовано или вообще ликвидировано. Позже РИА "Новости" сообщило, что Курносенко написал рапорт об отставке. Однако другие источники утверждали, что генералу грозит лишь дисциплинарное взыскание.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
05.10.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 15.09.2016
в блоге Ни кубометра валюты

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