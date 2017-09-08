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Также: Болотное дело, Политзеки, Общество, Россия, Политика | Персоны: Иван Непомнящих

новость Болотник Непомнящих уехал из России

08.09.2017
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Болотники Иван Непомнящих (справа) и Илья Барабанов в пражском аэропорту. Фото: "Общественный вердикт"

Освободившийся болотник Иван Непомнящих уехал из России. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт". Сейчас бывший политзек находится в Праге, в дальнейшем он планирует отправиться на учебу в США.

На пятницу было назначено рассмотрение в Ярославском облсуде апелляции Непомнящих на решение Заволжского райсуда Ярославля об установлении за бывшим политзеком административного надзора после выхода из колонии. По ходатайству начальства ярославской ИК-1 политзек получил два года надзора.

24 августа Иван Непомнящих освободился из колонии, полностью отбыв срок два с половиной года. За три дня до окончания срока, 21 августа, политзека в очередной раз за несколько месяцев отправили в ШИЗО. Освободился он прямо из изолятора.

3 июля администрация ИК-1 обратилась в Заволжский райсуд с представлением о назначении Непомнящих трех лет административного надзора после выхода из колонии. В конце июля ему был назначен надзор на более короткий срок. При этом было нарушено право политзека на защиту - слушания прошли без участия как самого Непомнящих, так и его адвоката.

Бывшему политзеку запретили покидать Московскую область, выходить из дома между 22 часами вечера и 6 часами утра, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали его раз в месяц отмечаться в местном отделе полиции.

Ранее Непомнящих неоднократно подавал на УДО, однако рассмотрение ходатайства в Заволжском райсуде Ярославля под различными предлогами затягивалось и в конце концов было назначено на 1 сентября - то есть на время после истечения его срока наказания.

Непомнящих 27 лет, до привлечения по Болотному делу он работал инженером. Его задержали 25 февраля 2015 года и на другой день поместили под домашний арест. Непомнящих вменили стандартные для Болотного дела часть 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, 6 мая 2012 года на Болотной площади Непомнящих, "препятствуя задержанию агрессивно настроенных граждан, нанес не менее четырех ударов руками и зонтом сотрудникам полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка".

От дачи показаний на следствии обвиняемый отказался. Вину он ни на следствии, ни в суде не признал. Приговор Непомнящих вынес 22 декабря 2015-го судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников. Осужденного взяли под стражу в зале суда. 26 апреля 2016 года коллегия Мосгорсуда в составе Галины Строевой, Анастасии Трубниковой и Елены Поспеловой отклонила апелляционную жалобу политзека.

О прибытии Непомнящих в ярославскую ИК-1 стало известно в июне 2016-го. В августе прошлого года политзек подал жалобу в ЕСПЧ. Он указал, что Россия нарушила в его отношении статьи 10 (свобода выражения мнения), 11 (свобода собраний и объединений) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции.

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08.09.2017
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