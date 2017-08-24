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Болотный узник Иван Непомнящих освободился из ИК-1 общего режима в Ярославле, полностью отбыв срок два с половиной года. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт", адвокат которого Ирина Бирюкова представляет интересы бывшего политзека.

За три дня до окончания срока Непомнящих, 21 августа, Бирюкова сообщила на своей ФБ-странице, что политзека в очередной раз за последние несколько месяцев отправили в ШИЗО. Освободился он прямо из изолятора.

Ранее Непомнящих неоднократно подавал на УДО, однако рассмотрение ходатайства в Заволжском райсуде Ярославля под различными предлогами затягивалось. В начале нынешнего месяца стало известно, что рассмотрение бумаги назначено на 1 сентября - то есть на время после истечения срока политзека.

3 июля администрация ИК-1 обратилась в Заволжский райсуд с представлением о назначении Непомнящих трех лет административного надзора после выхода из колонии. В конце июля представление было удовлетворено. При этом было нарушено право политзека на защиту - слушания прошли без участия как самого Непомнящих, так и его адвоката. Бирюкова обжаловала установление надзора в Ярославский облсуд.

Непомнящих 27 лет, до привлечения по Болотному делу он работал инженером. Его задержали 25 февраля 2015 года и на другой день поместили под домашний арест. Непомнящих вменили стандартные для Болотного дела часть 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Согласно фабуле дела, 6 мая 2012 года на Болотной площади Непомнящих, "препятствуя задержанию агрессивно настроенных граждан, нанес не менее четырех ударов руками и зонтом сотрудникам полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка".

От дачи показаний на следствии обвиняемый отказался. Вину он ни на следствии, ни в суде не признал.

Приговор Непомнящих вынес 22 декабря 2015-го судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников ( ВИДЕО). Осужденного взяли под стражу в зале суда. 26 апреля 2016 года коллегия Мосгорсуда в составе Галины Строевой, Анастасии Трубниковой и Елены Поспеловой отклонила апелляционную жалобу политзека ( ВИДЕО).

О прибытии Непомнящих в ярославскую ИК-1 стало известно в июне 2016-го.

В августе прошлого года политзек подал жалобу в ЕСПЧ. Он указал, что Россия нарушила в его отношении статьи 10 (свобода выражения мнения), 11 (свобода собраний и объединений) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции.