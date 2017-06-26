Реклама

Администрация ИК-1 общего режима в Ярославле сразу по отбытии болотным узником Иваном Непомнящих второго подряд срока в ШИЗО назначила ему третий. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт" со ссылкой на Андрея Непомнящих, отца политзека. На этот раз болотному узнику дали семь суток изолятора.

Евгению Макарову - еще одному заключенному, который, как и Непомнящих, в апреле подвергся избиениям в ИК-1, - также по окончании срока в ШИЗО назначили новый - 15 суток.

Как отмечает "Медиазона", причины новых взысканий неизвестны, поскольку фсиновцы незаконно отказывают Непомнящих и Макарова в ознакомлении с материалами дел о дисциплинарных взысканиях.

Непомнящих, Макарова, а также Руслана Вахапова, который также сообщал об избиениях в колонии, впервые отправили в ШИЗО в апреле. При этом Непомнящих попал в изолятор сразу после подачи ходатайства об УДО. По истечении сроков в ШИЗО всем троим заключенным сразу же назначали новые. В мае Непомнящих был возвращен в отряд.

Однако 10 июня стало известно, что Непомнящих и Вахапова вновь отправили в изолятор. 16-го появилась информация, что им назначены новые сроки в ШИЗО. О взысканиях, наложенных в нынешнем месяце на Макарова, до сих пор не сообщалось.

22 июня стало известно, что СКР отменил вынесенный ранее отказ в возбуждении дела по факту апрельского избиения заключенных ИК-1.

В субботу адвокат политзека Дмитрий Динзе сообщил, что Заволжский райсуд Ярославля принял к рассмотрению новое ходатайство об УДО Непомнящих. Предыдущее, после подачи которого политзека в апреле отправили в ШИЗО, было возвращено на доработку.