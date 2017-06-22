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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Болотное дело, Россия, Общество, Политика | Персоны: Иван Непомнящих

новость Отказали не по делу

СКР отменил отказ в возбуждении дела об избиении в ШИЗО болотника Непомнящих
22.06.2017
Иван Непомнящих в Басманном суде. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
Иван Непомнящих в Басманном суде. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
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Следственный комитет отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела об избиении болотника Ивана Непомнящих и других заключенных в в ярославской исправительной колонии №1. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

В СКР сочли отказ "незаконным и необоснованным". По делу назначен новый следователь.

9 июня стало известно, что СКР отказался возбуждать уголовное дело по части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий) об избиении Непомнящих, а также заключенных ИК-1 Руслана Вахапова и Евгения Макарова. В следственном ведомстве признали законным применение силы к заключенным сотрудниками ФСИН. Юристы "Общественного вердикта" заявили, что обжалуют отказ.

20 апреля Непомнящих отправили на семь суток в ШИЗО, заявив, будто он не выполнил команду "отбой". Это произошло сразу после подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении политзека.

24 апреля появилась информация, что находящихся в ШИЗО Непомнящих, Вахапова и Макарова избили. Болотник получил травмы ног и поясницы. Он, однако, пострадал меньше других. Руслану Вахапову и Макарову серьезные повреждения нанесли по всему телу. Вахапова несколько раз ударили головой о бетонный пол. Макаров, избитый очень сильно, в знак протеста вскрыл вены.

28 апреля ЕСПЧ придал приоритет жалобе Непомнящих, Вахапова и Макарова на издевательства в ИК-1 и потребовал принять обеспечительные меры. Все трое заявителей должны были быть в 48 часов обследованы независимыми врачами в присутствии защиты, а результаты обследования направлены в ЕСПЧ. Также от властей страны потребовали представить убедительные доказательства того, что Непомнящих, Вахапов и Макаров имеют беспрепятственный доступ к своим защитникам и к Страсбургскому суду. Наконец, Россию обязали до 4 мая сообщить информацию о результатах разбирательств, проведенных в стране по жалобам заявителей.

Однако руководство ИК-1 отказалось пустить адвокатов к Непомнящих и другим заключенным. Во ФСИН заявили, что "независимая врачебная комиссия", осмотревшая заключенных 28 апреля, не нашла у них травм.

5 мая ЕСПЧ повторно потребовал от России допустить к заявителям адвокатов и провести медобследование. В тот же день администрация колонии продлила еще на шесть суток срок содержания Непомнящих в ШИЗО.

9 июня Непомнящих и Вахапова вновь поместили в ШИЗО. Вопреки закону, их перед этим не обследовала медкомиссия. 16 июня заключенным продлили срок содержания в ШИЗО.

14 июня Непомнящих исполнилось 27 лет. Его срок заканчивается в конце августа этого года. 22 декабря судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников приговорил а Непомнящих к двум с половиной годам общего режима ( Видео ВИДЕО). В апреле Мосгорсуд отклонил апелляцию политзека на приговор.

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22.06.2017
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