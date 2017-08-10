О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.263234.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.263234.html
Также: Политзеки, Тюрьма, Регионы, Общество, Политика, Россия

новость Ходатайство об УДО болотника Непомнящих рассмотрят после его освобождения

10.08.2017
Иван Непомнящих на рассмотрении апелляции. Фото: Грани.Ру
Иван Непомнящих на рассмотрении апелляции. Фото: Грани.Ру
Реклама

Заволжский райсуд Ярославля рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении болотного узника Ивана Непомнящих уже после его выхода на свободу в связи с окончанием срока наказания. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Наталию Сарбунову. Политзек освобождается 24 августа.

"Суд возвращал защитникам ходатайство об УДО Ивана Непомнящих из-за технических неточностей. В начале августа колония направила характеристики осужденного в суд для решения о возможности назначения УДО. Слушание дела назначено на 1 сентября, но 24 августа у него заканчивается срок. Ему установлен надзор", - рассказала Сарбунова.

Между тем об установлении за политзеком административного надзора пока не сообщалось. 3 июля ярославская ИК-1 подала в суд иск с требованием назначить Непомнящих после освобождения три года надзора.

По словам Сарбуновой, заседание по ходатайству Непомнящих все равно проведут, однако в связи с освобождением политзека суд может прекратить производство по делу.

Суд принял к рассмотрению ходатайство Непомнящих об УДО в июне. Политзек просит об УДО второй раз. Предыдущее обращение в апреле было возвращено адвокатам Непомнящих на доработку.

В апреле - мае, после того как Непомнящих подал ходатайство об УДО, ему три раза подряд назначали сроки в ШИЗО. В июне политзека также трижды отправляли в изолятор, назначая новый срок сразу по отбытии предыдущего.

Вместе с Непомнящих постоянным взысканиям подвергаются еще двое заключенных - Евгений Макаров и Руслан Вахапов. Все трое ранее сообщили, что 21 апреля подверглись в ШИЗО избиениям, и потребовали наказания виновных. Начальник ИК-1 Александр Чирва в середине мая был уволен. СКР первоначально отказал в возбуждении дела об избиениях, однако затем отказное постановление отменил.

Оставить комментарий Обсудить
10.08.2017
новость Новости по теме
03.07.2017 Ярославская ИК-1 требует назначить Непомнящих три года административного надзора →
26.06.2017 Болотнику Непомнящих сразу по истечении второго срока в ШИЗО дали третий →
24.06.2017 Суд запросил характеристики Непомнящих для рассмотрения ходатайства об УДО →
22.06.2017 СКР отменил отказ в возбуждении дела об избиении в ШИЗО болотника Непомнящих →
16.06.2017 Болотнику Непомнящих продлили срок содержания в ШИЗО →
10.06.2017 Болотного узника Непомнящих вновь поместили в ШИЗО →
09.06.2017 СКР отказался возбуждать дело об избиении болотника Непомнящих →
29.05.2017 Путин подписал закон об административном надзоре за "экстремистами" и "террористами" →
18.05.2017 Избиение болотника Непомнящих: уволен начальник колонии →
05.05.2017 Болотному узнику Непомнящих добавили еще шесть суток ШИЗО →
28.04.2017 ЕСПЧ придал приоритет жалобе болотника Непомнящих →
27.04.2017 Болотнику Непомнящих дали еще 5 суток ШИЗО →
25.04.2017 Суд вернул на доработку ходатайство об УДО болотника Непомнящих →
24.04.2017 Болотник Непомнящих избит в колонии →
30.03.2017 Другороссу Миронову назначили 8 лет административного надзора после выхода из колонии →
Фото и Видео
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30186
Play own
Стомахин о митингах и борьбе с коррупцией
Реклама
Выбор читателей
статья Не догнать Америку
статья Отсидел за лугандона: ВИДЕО
Данила Бузанов
новость Встречный план Пентагона
Бомбардировщик B-1. Фото: boeing.com
статья Атака "Дикой дивизии"
Илья Мильштейн
новость 10 суток старику за пикет
Сервер Караметов возле суда. Фото с ФБ-страницы Айше Умеровой
новость Четыре года за 26 марта
Андрей Косых в суде, 09.08.2017. Фото: zona.media
новость Последнее слово Чийгоза
Ахтем Чийгоз. Кадр "Крым.Реалий"
РЕКЛАМА
Loading...
новость Сроки по "делу АВН": ВИДЕО
Кирилл Барабаш, Александр Соколов и Валерий Парфенов на оглашении приговора. Фото: Грани.Ру
новость Крым: штраф за поддержку Украины
Бахчисарайский райсуд Крыма. Фото с ФБ-страницы Лутфие Зудиевой
новость Русские над Белым Домом
Белый Дом. Фото ВВС
новость Обыск у Манафорта
Пол Манафорт. Кадр CNN
в блоге Святыня пледа
383
новость Новые задержания в Крыму
Мусульмане, задержанные в Новокленовке. Фото с ФБ-страницы Ismail Rashidovich IR
новость Турция: задержан исламист из России
Ренат Бакиев. Источник: hurriyetdailynews.com
новость "Другая Россия": дело о торговле калашами
Боевики в луганском главке СБУ. Кадр видео с youtube-канала Valy Kotik
новость Кубань: без света вместе с Крымом
Взорванная опора ЛЭП, идущей в Крым. 20.11.2015. Фото с ФБ-страницы Ленура Ислямова
новость США: Путин, прочь из Абхазии
Владимир Путин и Рауль Хаджимба. Фото: kremlin.ru
новость Провальные переговоры Израиля
Башар Асад и Али Хаменеи. Фото: leader.ir
статья Путин и Трамп против русофобов
Владимир Абаринов
статья Историческая заслуга Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua