О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/may6/m.261035.html | http://mirror715.graniru.info/tags/may6/m.261035.html
Также: Болотное дело, Политзеки, Право, Тюрьма, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир

новость Избиение болотника Непомнящих: уволен начальник колонии

18.05.2017
Иван Непомнящих в Басманном суде. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
Иван Непомнящих в Басманном суде. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
Реклама

В ярославской колонии ИК-1, где 21 апреля был избит болотник Иван Непомнящих, уволили начальника учреждения Александра Чирву. Об этом сообщается на ФБ-странице правозащитного фонда "Общественный вердикт".

По сведениям правозащитников, новым начальником колонии стал подполковник внутренней службы Дмитрий Николаев.

Однако в управлении ФСИН по Ярославской области информацию об увольнении Чирвы опровергли, передает интернет-газета "Вид сбоку - Ярославль". В пресс-службе ведомства заявили, что Чирва в отпуске и "сто процентов не уволен".

20 апреля Непомнящих отправили на семь суток в ШИЗО, заявив, будто он не выполнил команду "отбой". Это произошло сразу после подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении политзека.

24 апреля появилась информация, что политзека и еще нескольких заключенных избили. Непомнящих получил травмы ног и поясницы. Он, однако, пострадал меньше других. Руслану Вахапову и Евгению Макарову серьезные повреждения нанесли по всему телу. Вахапова несколько раз ударили головой о бетонный пол. Макаров, избитый очень сильно, в знак протеста вскрыл вены.

Между тем 26 апреля стало известно, что судья Заволжского райсуда Ярославля отказалась рассматривать ходатайство об УДО Непомнящих, сославшись на технические неточности. Как отмечалось, бумага "будет направлена адвокатам для доработки".

28 апреля ЕСПЧ придал приоритет жалобе Непомнящих, Вахапова и Макарова на издевательства в ИК-1 и потребовал принять обеспечительные меры. Все трое заявителей должны были быть в 48 часов обследованы независимыми врачами в присутствии защиты, а результаты обследования направлены в ЕСПЧ. Также от властей страны потребовали представить убедительные доказательства того, что Непомнящих, Вахапов и Макаров имеют беспрепятственный доступ к своим защитникам и к Страсбургскому суду. Наконец, Россию обязали до 4 мая сообщить информацию о результатах разбирательств, проведенных в стране по жалобам заявителей.

Однако руководство ИК-1 отказалось пустить адвокатов к Непомнящих и другим заключенным. Во ФСИН заявили, что "независимая врачебная комиссия", осмотревшая заключенных 28 апреля, не нашла у них травм.

5 мая ЕСПЧ повторно потребовал от России допустить к заявителям адвокатов и провести медобследование.

В тот же день администрация колонии продлила еще на шесть суток срок содержания политзека в ШИЗО.

Оставить комментарий Обсудить
18.05.2017
новость Новости по теме
05.05.2017 Болотному узнику Непомнящих добавили еще шесть суток ШИЗО →
28.04.2017 ЕСПЧ придал приоритет жалобе болотника Непомнящих →
27.04.2017 Болотнику Непомнящих дали еще 5 суток ШИЗО →
25.04.2017 Суд вернул на доработку ходатайство об УДО болотника Непомнящих →
24.04.2017 Болотник Непомнящих избит в колонии →
29.08.2016 Болотный узник Иван Непомнящих подал жалобу в ЕСПЧ →
26.04.2016 Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор болотному узнику Непомнящих →
22.12.2015 Непомнящих осужден к двум с половиной годам общего режима →
Фото и Видео
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
26448
Play own
Анатолий Леонин, неизвестный болотник
26234
Play own
Михаил Косенко. Сорокалетие МХГ
Реклама
Выбор читателей
статья Трампу все хуже
Владимир Абаринов
в блоге Положил по-мужски
383
новость Трамп и Кремль: 18 звонков и писем
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
новость Убийцу отправили в Россию
Валерий Пермяков в суде, 12.08.2015. Фото: azatutyun.am
статья Две руки Путина
РЕКЛАМА
Loading...
новость Усманов: Тьфу на тебя, Навальный!
Алишер Усманов. Кадр видеообращения к Алексею Навальному
новость Аметов - Герой Украины
Решат Аметов с детьми. Фото: qha.com.ua
новость Крым: задержания в годовщину депортации
Задержание Сервера Караметова. Фото с ФБ-страницы Антона НАумлюка
новость Проституция против протестов
Алиса Вокс в клипе "Малыш"
статья Волин борется за свободу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Говно, но свое
383
новость Путин "заступился" за Трампа
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Дацик: попытка побега из суда
Вячеслав Дацик. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
в блоге Гибридная депортация
35
новость Кулий получил 8 месяцев
Юрий Кулий в суде. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Трамп и Москва: назначен спецпрокурор
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
новость Железняка не взяли в Кремль
Сергей Железняк. Фото: er.ru
новость Уголовка за фото в храме
Жительница Чайковского прикуривает от свечки в церкви. Источник: chaikovskie.ru
новость Тихая отставка в Росгвардии
Алексей Лаушкин. Источник: ohrana.ru
новость Санкции за поддержку Асада
Конгресс США. Фото: conservativedailynews.com