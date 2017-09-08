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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Портников, Украина, Белоруссия, Спецслужбы, Право, История, Политзеки, Колонки, Европа, Россия, Общество, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Алексей Навальный, Виктор Янукович

статья На чужой планете

Виталий Портников, 08.09.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Борьба за существование

Крымские татары противостоят террору, осваивая инструменты мирной борьбы. Они объединяются, сотрудничают с движением дагестанских матерей, помогают семьям, попавшим в беду. Адвокат Эмиль Курбединов рассказал правозащитнице Марии Томак о новых репрессиях, подлых методах спецслужб и об инициативе "Крымская солидарность".

Мария Томак
14.11.2016
статья Статья

Лезвием по глазам

Самое страшное произносится как бы вскользь. Вместе с очень важной для телезрителя информацией о том, что в багаже у политзека был "желто-синий рюкзак с украинским гербом", сообщается: "под нашивкой нашли лезвие". После чего "смотрители определили: Дадин склонен к суициду - и держали это во внимании".

Илья Мильштейн
07.11.2016

Украинский юноша, похищенный ФСБ в Беларуси, - это, конечно, новая страница в российско-украинских отношениях. Если то, что происходит между двумя странами в последние годы, можно назвать отношениями. На самом деле это не отношения. Это война. И в этой гибридной войне происходит захват заложников.

Похищенный вполне подходит на роль очередного заложника. Сын украинского офицера, не скрывал своих взглядов в социальных сетях. Можно объявить очередным украинским террористом, а можно и поторговаться - и взамен за освобождение молодого человека получить настоящего террориста, милого сердцу его лубянских кураторов.

Почему похищение произошло на территории Беларуси, тоже понятно. После серии арестов украинских граждан поездки в Россию, разумеется, не прекратились. Но куда реже едут те, кто связан с украинскими силовыми структурами или вообще имеет проукраинские взгляды, да еще и афиширует их. Задержать обычного гастарбайтера можно, но без впечатляющей истории это будет неубедительно. Российскому правосудию, российской пропаганде нужны мифы: воевал в Чечне, убивал "ополченцев" или просто родственник украинского военного, а значит, террорист. И таких людей ищут систематически. Ведь похищенного в Беларуси Павла Гриба выманивали в Беларусь - значит, следили за его аккаунтами в соцсетях, искали уязвимые места, думали, как заставить пересечь украинскую границу. Очевидно, что в такой разработке находится не один Павел - просто он попался. Ловля "на девушку" - классический прием спецслужб.

Почему выманивали именно в Беларусь, тоже ясно. В глазах обычного украинского гражданина, не очень разбирающегося в политических хитросплетениях и договоренностях, Беларусь - не Россия. Другая страна. Что между Россией и Беларусью практически нет никакой границы, что российские спецслужбы чувствуют себя в соседней стране как дома и органически сливаются с белорусскими - разумеется, когда речь не идет о личных интересах Лукашенко, - это мало кому понятно.

Не говоря уже о том, что речь идет о 19-летнем парне, который вырос в свободной стране. В стране, где политические взгляды - одно, а личная жизнь и безопасность - совсем другое. Где можно обличать власть и не бояться последствий. Конечно, была эпоха Януковича с ее бандитской "моралью", но и тогда власть боялась переходить все границы практически до самого Майдана. А в жизни Павла Гриба время Януковича завершилось, когда ему было только 16 лет. Его становление происходило уже в нормальном мире. В том самом нормальном мире, которого лишены его российские и белорусские сверстники, живущие в атмосфере привычного советского внутреннего самоконтроля: мол, мне тоже все не нравится, но зачем я буду об этом кричать. И неслучайно на тех 16-летних, кто выходил на митинги Навального, взрослые дяди и тети смотрели с искренним недоумением. Эти дети как с другой планеты, почти с Украины.

Павел Гриб поплатился за эту свою "инопланетность". А еще за отца, конечно. Сын за отца отвечает - это мы выучили со сталинских времен. И похоже, что с тех самых времен на Лубянке ничего не меняется. Кража человека остается доблестью, поиск заложников - единственным средством освобождения собственных преступников, ложь - единственным доказательством правоты.

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Виталий Портников, 08.09.2017
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Пропавшие без чести

Илья Мильштейн, 20.05.2015

И если завтра, блуждая по лесам, выйдут в степь донецкую и сдадутся в плен многие десятки российских военнослужащих, со всеми их "Буками", танками "Армата" и автоматами "Вал", то скоро выяснится, что они тоже давно уволились. И все, что задержанные воины говорят на камеру в украинском плену, неправда.
Виталий Портников

Шпионский мост

Виталий Портников, 27.05.2016

Путин не успокоится, пока они с Медведчуком не встретятся на хрустальном мосту и не пошлют оттуда воздушный поцелуй президенту Соединенных Штатов. Из щекотливой ситуации этой бескорыстной мужской дружбы может быть всего два выхода: либо Медведчук и в самом деле становится президентом Украины, либо Путин перестает быть президентом России.
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