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новость Украинский офицер Гриб: Моего сына ФСБ выманила в Белоруссию и там похитила

28.08.2017
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Игоря Гриба
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Игоря Гриба
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Бывший офицер Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб, сейчас занимающийся созданием капелланской службы в силовых структурах, обвинил ФСБ в похищении на территории Белоруссии своего 19-летнего сына Павла Гриба. Заявление Гриба-старшего появилось на его ФБ-странице в воскресенье.

Как написал офицер, его сын имеет инвалидность и негоден к военной службе, поэтому не участвовал в АТО. Однако в соцсетях молодой человек активно выступал против российской агрессии и "часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины".

Некоторое время назад Гриб-младший познакомился во "Вконтакте" с некоей девушкой, имеющей в Skype аккаунт 44 Ruthenia. Молодые люди договорились встретиться в Гомеле; девушка пообещала приехать туда из России.

24 августа сын офицера отправился из Киева на встречу; вернуться он должен был в тот же день. 25-го числа, не дождавшись сына, Гриб-старший выехал в Гомель.

Там он выяснил, что Россия объявила молодого человека в розыск по делу, возбужденному сочинским горотделом ФСБ. Как утверждается в публикации, дело квалифицировано по статье 205 российского УК (теракт). Гриб-старший обратился к белорусским пограничникам за информацией о местонахождении сына. Ему ответили, что никакими данными не располагают. Это, по словам офицера, "открытая ложь". Руководство пограничной группы (отряда) встретиться с Грибом-старшим отказалось.

Как уточняет со ссылкой на офицера белорусское "Радыё Свабода", украинские пограничники подтверждают, что Гриб-младший выехал в Белоруссию через пропускной пункт "Новая Гута" на Черниговщине.

"Таким образом, стало понятно, что ФСБ выманила Павла в Гомель якобы на встречу с девушкой и провела задержание", - заключил офицер.

Гриб-старший добавил, что его сын должен постоянно принимать лекарства. "Отсутствие лекарств может привести к фатальным последствиям. Не знаю, известно ли об этом провокаторам из ФСБ, которые устроили эту позорную акцию", - заключил офицер.

В комментарии "Радыё Свабода" Гриб-старший назвал маловероятным, что похищение сына связано с его собственной деятельностью. Он пояснил, что из Госпогранслужбы ушел еще в 2009 году, в 2015-2016 годах 14 месяцев служил по призыву, а сейчас занимает пост советника синодального управления военного духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата. Офицер обратил внимание, что, когда сам после исчезновения сына выезжал в Белоруссию, никаких эксцессов с ним не случилось.

"Украинская правда" сообщает, что посольство Украины в Минске направило в белорусский МИД ноту с вопросом о местонахождении Гриба-младшего. "Наш консул держит это на контроле", - заверили в дипмиссии.

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28.08.2017
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