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новость Белоруссия подтвердила въезд украинского блогера Гриба в страну

31.08.2017
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Игоря Гриба
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Игоря Гриба
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Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что украинский блогер Павел Гриб, исчезнувший в этой стране, въехал на ее территорию 24 августа через КПП "Новая Гута" в Гомельской области. Об этом сообщает БелТА.

"Претензий со стороны погранслужбы Белоруссии к данному лицу не было", - добавил чиновник.

В Госпогранслужбу Украины направлен ответ на ее обращение, заключил Бычковский.

Ранее белорусские пограничники не подтверждали въезд Гриба в страну.

Как передают "Крым.Реалии", глава украинского МИДа Павел Климкин намерен в четверг обсудить ситуацию Гриба на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в Будапеште.

Ранее Генпрокуратура Украины объявила о возбуждении дела по факту исчезновения блогера.

О пропаже 19-летнего Гриба сообщил в воскресенье его отец - бывший офицер Госпогранслужбы Украины и участник АТО Игорь Гриб, ныне в качестве советника синодального управления военного духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата занимающийся созданием капелланской службы в силовых структурах. Гриб-старший заявил, что его сына похитила ФСБ.

Павел Гриб имеет инвалидность и негоден к военной службе, поэтому в АТО не участвовал. Однако в соцсетях молодой человек активно выступал против российской агрессии и, по словам его отца, "часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины".

Некоторое время назад Гриб-младший познакомился во "Вконтакте" с некоей девушкой, имеющей в Skype аккаунт 44 Ruthenia. Молодые люди договорились встретиться в Гомеле; девушка пообещала приехать туда из России.

24 августа сын офицера отправился из Киева на встречу; вернуться он должен был в тот же день. 25-го числа, не дождавшись сына, Гриб-старший выехал в Гомель.

Там он выяснил, что Россия объявила молодого человека в розыск по делу, возбужденному сочинским горотделом ФСБ. Дело квалифицировано по статье 205 российского УК (теракт). Гриб-старший обратился к белорусским пограничникам за информацией о местонахождении сына, однако ему ответили, что никакими данными не располагают. Офицер охарактеризовал такой ответ как "открытую ложь". Руководство пограничной группы (отряда) встретиться с Грибом-старшим отказалось.

При этом украинские пограничники подтверждали, что Гриб-младший выехал в Белоруссию через пропускной пункт "Новые Яриловичи" на Черниговщине - встречный пункт белорусской "Новой Гуты".

"Таким образом, стало понятно, что ФСБ выманила Павла в Гомель якобы на встречу с девушкой и провела задержание", - заключил офицер.

Гриб-старший также заметил, что его сын должен постоянно принимать лекарства. "Отсутствие лекарств может привести к фатальным последствиям, - подчеркнул офицер. - Не знаю, известно ли об этом провокаторам из ФСБ, которые устроили эту позорную акцию".

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
31.08.2017
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