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новость Украинский блогер Гриб находится в СИЗО-5 в Краснодаре

07.09.2017
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
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19-летний украинский блогер Павел Гриб, исчезнувший 24 августа в Белоруссии, находится в Краснодаре в СИЗО-5 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемом ФСБ. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отца политзека - капеллана и бывшего офицера Госпогранслужбы Украины Игоря Гриба. Он, в свою очередь, получил данные о местонахождении сына из украинского МИДа.

Гриб-старший заявил, что намерен прибыть в Краснодар и встретиться с сыном. "Мы будем бороться за него", - заверил он.

Между тем на сайте Октябрьского райсуда Краснодара, который рассматривает ходатайства краевого УФСБ о мерах пресечения подозреваемым и обвиняемым, информация о слушаниях по вопросу ареста Гриба отсутствует. Нет соответствующих данных и на сайте Центрального райсуда Сочи, к территориальной подсудности которого относятся ходатайства городского отдела спецслужбы.

Блогер имеет инвалидность и негоден к военной службе, поэтому в АТО не участвовал. Однако в соцсетях молодой человек активно выступал против российской агрессии и, по словам его отца, "часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины".

Некоторое время назад Гриб-младший познакомился во "Вконтакте" с некоей девушкой, имеющей в Skype аккаунт 44 Ruthenia. Молодые люди договорились встретиться в Гомеле; девушка пообещала приехать туда из России.

24 августа сын капеллана отправился из Киева на встречу; вернуться он должен был в тот же день. 25-го числа, не дождавшись сына, Гриб-старший выехал в Гомель.

Там он выяснил, что Россия объявила молодого человека в розыск по делу, возбужденному сочинским горотделом ФСБ. Дело квалифицировано по статье 205 российского УК (теракт). Гриб-старший обратился к белорусским пограничникам за информацией о местонахождении сына, однако ему ответили, что никакими данными не располагают. Руководство пограничной группы (отряда) встретиться с отцом пропавшего отказалось.

При этом украинские пограничники подтверждали, что Гриб-младший выехал в Белоруссию через пропускной пункт "Новые Яриловичи" на Черниговщине.

"Таким образом, стало понятно, что ФСБ выманила Павла в Гомель якобы на встречу с девушкой и провела задержание", - заключил офицер.

Гриб-старший также заметил, что его сын должен постоянно принимать лекарства. "Отсутствие лекарств может привести к фатальным последствиям, - подчеркнул капеллан. - Не знаю, известно ли об этом провокаторам из ФСБ, которые устроили эту позорную акцию".

29 августа ТСН передала, что разыскала россиянку, на встречу с которой отправился Гриб-младший. Та представилась 17-летней жительницей Сочи. Журналистам россиянка рассказала, что пригласила блогера в Гомель под давлением ФСБ.

"Все было подстроено, - передавала ТСН слова собеседницы. - Меня туда шантажом направили, в Беларусь. Мы поднимали такие темы, как национализм или что-то подобное. Ну, вообще-то и против меня дело возбуждено. Можно сказать, что из-за разговора с ним тогда и... Я вот об этом не могу рассказывать, потому что подписала бумагу о неразглашении".

Генпрокуратура Украины объявила о возбуждении дела по факту исчезновения Гриба.

31 августа Госпогранкомитет Белоруссии впервые подтвердил, что блогер въехал на территорию страны КПП "Новая Гута" на Гомельщине - встречный пункт украинских "Новых Яриловичей". "Претензий со стороны погранслужбы Белоруссии к данному лицу не было", - заметили пограничники.

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07.09.2017
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