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Вот и замминистра Волин, как бы откликаясь на указы Петра Порошенко, который одним махом заблокировал российские соцсети, произносит очень важные для нашего читателя слова. Про бессмысленность запретительных мер и про небывалый рост компьютерной грамотности. Читаешь - и не об Украине думаешь, но о родине и о россиянах
Вот и замминистра Волин, как бы откликаясь на указы Петра Порошенко, который одним махом заблокировал российские соцсети, произносит очень важные для нашего читателя слова. Про бессмысленность запретительных мер и про небывалый рост компьютерной грамотности. Читаешь - и не об Украине думаешь, но о родине и о россиянах
Украина продолжает разочаровывать. И российские власти, и российских "либералов" - всех. Сплошное географическое недоразумение. Россия напала на Украину, а украинцы, вместо того чтобы возрадоваться и забросать лафеты цветами, посмели организовать какие-то бандитско-нацистские батальоны и остановить продвижение соколов Стрелкова. Россияне в это непростое время предлагают братьям язык любви, а те предпочитают изъясняться на мове ненависти. Ходорковский и даже сам Навальный объясняют им, что Крым не бутерброд, а они требуют восстановления своей территориальной целостности - националюги, бандеровцы, исказители истории. Украина запретила полеты российским авиакомпаниям, совершавшим незаконные рейсы в Крым, в ответ в Москве решили и вовсе ограничить полеты всех украинских авиакомпаний - но считается, что авиационное сообщение между двумя странами прервала Украина - и, естественно, сделала себе самой хуже. Роскомнадзор запретил несметное количество сетевых ресурсов, российских и украинских, я сам пишу этот текст для заблокированного издания - но решение Киева ограничить доступ к российским социальным сетям, этим цитаделям правды, вызвало бешенство всех людей доброй воли, в ход пошла даже сама Ксения Собчак, честная и неподкупная.
Но самое интересное сейчас происходит вокруг железных дорог. Российские СМИ утверждают, что Украинские железные дороги собираются прервать сообщение с Россией. Украинские чиновники это опровергают, но российские журналисты не унимаются - нет дыма без огня! И, естественно, это намерение тут же квалифицируется как деструктивное, русофобское и способное навредить только самим украинским гражданам - ну кому же еще? О том, что Российские железные дороги отменили поезда в украинском направлении еще три - три! - года назад, стараются не вспоминать. А если и вспоминают, то мудро указывают, что Российские железные дороги поступили правильно, так как не хотели рисковать своими дорогими пассажирами. А Украинские железные дороги, разумеется, поступают не так правильно, ведь рисковать им некем - "хохлы" не люди. И вот уже честные журналисты и мастера культуры в один голос рассказывают, что Украина не оправдала их ожиданий и превращается в еще одну Россию, а дежурный оппозиционер, сидящий на стуле Немцова, материт читателя, посмевшего сравнить самого Ельцина с каким-то там Порошенко, вот сволочь!
Оппозиционер, слазь со стула. Дорогой твоему сердцу Ельцин не только тасовал Чубайсов, Немцовых и Кириенко - и дотасовался до Путина. Он еще и развязал две позорные чеченские войны - и никакая благодарная память бывших соратников не отменит этого позорного факта. А нелюбимый тобой Порошенко пытается остановить еще одну развязанную Кремлем войну - на этот раз уже на украинской земле. Да, у него не очень хорошо получается - такого уж Ельцин выбрал преемника. Надежного. Надеюсь, хоть он так сильно не разочаровывает россиян, как Украина.
Уже через несколько месяцев гражданам самой большой после России бывшей советской республики не придется выстаивать очереди в консульствах стран Евросоюза и платить сборы в визовых центрах. Единственное, что нужно украинскому гражданину для поездок в страны ЕС, - биометрический паспорт. Россиянин об этом может только мечтать.