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статья Ты ж мене підманула

Виталий Портников, 26.05.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Ложь, да в ней намек

Вот и замминистра Волин, как бы откликаясь на указы Петра Порошенко, который одним махом заблокировал российские соцсети, произносит очень важные для нашего читателя слова. Про бессмысленность запретительных мер и про небывалый рост компьютерной грамотности. Читаешь - и не об Украине думаешь, но о родине и о россиянах

Илья Мильштейн
17.05.2017

Украина продолжает разочаровывать. И российские власти, и российских "либералов" - всех. Сплошное географическое недоразумение. Россия напала на Украину, а украинцы, вместо того чтобы возрадоваться и забросать лафеты цветами, посмели организовать какие-то бандитско-нацистские батальоны и остановить продвижение соколов Стрелкова. Россияне в это непростое время предлагают братьям язык любви, а те предпочитают изъясняться на мове ненависти. Ходорковский и даже сам Навальный объясняют им, что Крым не бутерброд, а они требуют восстановления своей территориальной целостности - националюги, бандеровцы, исказители истории. Украина запретила полеты российским авиакомпаниям, совершавшим незаконные рейсы в Крым, в ответ в Москве решили и вовсе ограничить полеты всех украинских авиакомпаний - но считается, что авиационное сообщение между двумя странами прервала Украина - и, естественно, сделала себе самой хуже. Роскомнадзор запретил несметное количество сетевых ресурсов, российских и украинских, я сам пишу этот текст для заблокированного издания - но решение Киева ограничить доступ к российским социальным сетям, этим цитаделям правды, вызвало бешенство всех людей доброй воли, в ход пошла даже сама Ксения Собчак, честная и неподкупная.

Но самое интересное сейчас происходит вокруг железных дорог. Российские СМИ утверждают, что Украинские железные дороги собираются прервать сообщение с Россией. Украинские чиновники это опровергают, но российские журналисты не унимаются - нет дыма без огня! И, естественно, это намерение тут же квалифицируется как деструктивное, русофобское и способное навредить только самим украинским гражданам - ну кому же еще? О том, что Российские железные дороги отменили поезда в украинском направлении еще три - три! - года назад, стараются не вспоминать. А если и вспоминают, то мудро указывают, что Российские железные дороги поступили правильно, так как не хотели рисковать своими дорогими пассажирами. А Украинские железные дороги, разумеется, поступают не так правильно, ведь рисковать им некем - "хохлы" не люди. И вот уже честные журналисты и мастера культуры в один голос рассказывают, что Украина не оправдала их ожиданий и превращается в еще одну Россию, а дежурный оппозиционер, сидящий на стуле Немцова, материт читателя, посмевшего сравнить самого Ельцина с каким-то там Порошенко, вот сволочь!

Оппозиционер, слазь со стула. Дорогой твоему сердцу Ельцин не только тасовал Чубайсов, Немцовых и Кириенко - и дотасовался до Путина. Он еще и развязал две позорные чеченские войны - и никакая благодарная память бывших соратников не отменит этого позорного факта. А нелюбимый тобой Порошенко пытается остановить еще одну развязанную Кремлем войну - на этот раз уже на украинской земле. Да, у него не очень хорошо получается - такого уж Ельцин выбрал преемника. Надежного. Надеюсь, хоть он так сильно не разочаровывает россиян, как Украина.

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Виталий Портников, 26.05.2017
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Виталий Портников

Шла безвизия вперед

Виталий Портников, 12.05.2017

Уже через несколько месяцев гражданам самой большой после России бывшей советской республики не придется выстаивать очереди в консульствах стран Евросоюза и платить сборы в визовых центрах. Единственное, что нужно украинскому гражданину для поездок в страны ЕС, - биометрический паспорт. Россиянин об этом может только мечтать.
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