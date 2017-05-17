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Также: Мильштейн, Правительство, СМИ, Интернет, Свобода слова, Запрещенка, Украина, Колонки, Россия, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Алексей Волин, Петр Порошенко, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Дмитрий Киселев

статья Ложь, да в ней намек

Илья Мильштейн, 17.05.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Заражение в борьбе

Уголовные дела за критику власти в соцсетях, черные списки сайтов, создание Департамента киберполиции - идет ли Украина по российскому пути борьбы с инакомыслием в интернете? Чем занимаются "Информационные войска Украины"? Как обстоят дела с интернет-свободой в стране, подвергшейся агрессии, в том числе на информационном фронте?

Яна Седова
30.03.2016
статья Статья

Сравнительная цензурология

Даже теперь, когда "общественно значимая информация" удалена с сайта Геращенко, без поллитры и конспирологии не разобрать, что это было, и в ходу самые соблазнительные версии. Напротив, история про медиахолдинг РБК, который примерно в те же дни приводили в повиновение в Москве, никаких вопросов не вызывает.

Илья Мильштейн
16.05.2016
статья Статья

Смотри у меня

Сюжет, связанный с веерным отключением телеканала "Дождь" из кабельных сетей, продолжает славную традицию. Если взглянуть наивным дилетантским взглядом, так люди, может, для того и платили деньги, чтобы смотреть единственный независимый российский телеканал. Но подход этот в корне неверен, да и плевать на таких людей. Истинный патриот, вперяясь в экран, оценивает ситуацию иначе.

Илья Мильштейн
31.01.2014

Блокировка... популярных соцсетей и поисковиков - бессмысленное решение, которое приведет к дискредитации власти и правовому нигилизму... Далеко не первое и, видимо, не последнее. Однако нет худа без добра. Это решение приведет к небывалому росту компьютерной грамотности... населения и к тому, что жители... моментально освоят анонимайзеры, VPN-сервисы и колоссальное количество программ, позволяющие обходить блокировки.

Автор этих строк давно уже с огромным интересом и возрастающим беспокойством следит за судьбой Алексея Волина, нашего замминистра связи и массовых коммуникаций. Интерес вызывает Алексей Константинович сам по себе, соединяющий в своем характере черты вроде несоединимые: запредельный цинизм и правдивость на грани исповедальности. Тревогу внушают его прямо-таки диссидентские речи. В них чиновник, почти не скрывая издевки, выражает личное отношение к власти, которой служит. Используя при этом так называемый эзопов язык, во всем его многообразии и с тем баснословным лукавством, которое не обманет и школьника. Хотя многие взрослые до сих пор обманываться рады, и это пока позволяет Волину удерживаться в кресле.

Иногда он выступает "от лица идиота", как обозначал сей жанр Александр Галич. В таком виде замминистра представлялся года четыре назад, когда раскрывал глаза студентам и преподавателям журфака МГУ на то, в чем состоит суть их профессии: ублажать "дядю"-владельца. Тогда, помнится, многие накинулись на оратора и ему даже пришлось оправдываться, едва удерживаясь от смеха. При том что на самом деле Волин отважно бичевал продажные нравы, царящие в отечестве, и если не называл дядю по имени, то лишь затем, чтобы окончательно не спалиться.

Скрываясь под маской жизнерадостного придурка, он разоблачал гибридную нашу демократию, именуя оппозиционерами деятелей типа Жириновского, Зюганова или Миронова. Страшно нахваливал, втайне веселясь, телешоумена Киселева, умеющего, вообразите себе, "поддерживать уровень напряжения" в своих передачах. И даже изгалялся над вольной "российской душой", которая "берегов не приемлет", как бы воспевая свободу слова в РФ, а на деле - глумясь.

Или вот еще со звериной серьезностью сообщал, что ежели его и, допустим, магната-патриота Арама Габрелянова грядущая демократическая власть захочет люстрировать, то они будут защищаться изо всех сил. В частности, Алексей Константинович грозился поубивать обидчиков, и тут портрет госслужащего путинской эпохи обретал завершенность. Срывая все и всяческие маски, Волин не щадил ни себя, ни прочих подручных нынешней власти, ни саму эпоху.

А вчера он буквально превзошел все свои прежние достижения, выступив в качестве блистательного пародиста. Правда, на сей раз вдохновил его зарубежный опыт, но это ведь тоже искусство, причем истинное: как бы изобличая ихние нравы, пригвоздить к позорному столбу гонителей и душителей в своем доме. Человек немолодой, где-то даже шестидесятник, Волин помнил, как наши кумиры советского времени, воротившись после гастролей в Америке, эту самую Америку нещадно критиковали, отважно намекая при этом на то, что творилось в СССР. И чуткий слушатель с полуслова догадывался, кого там в действительности на голубом глазу порицал храбрый гастролер.

Вот и замминистра, как бы откликаясь на свежие указы Петра Порошенко, который одним махом заблокировал российские соцсети, произносит очень важные для нашего читателя слова. Про бессмысленность запретительных мер и про небывалый рост компьютерной грамотности. Читаешь - и не об Украине думаешь, но о родине и о россиянах, которых еще не отрезали от всемирной сети, но уже судят за лайки и перепосты. О "пакете Яровой" мучительно размышляешь, с его триллионами, необходимыми для тотального складирования всех наших телефонных разговоров, эсэмэсок, запощенных котиков и диких срачей во всяких "фейсбуках". О "Телеграме", который то ли собираются уже блокировать в связи с упорным нежеланием владельца идти навстречу пожеланиям ФСБ, то ли пока не решились. Ну и про запрещенные интернет-ресурсы, читая Волина, мыслишь неотступно. Пишешь сюда, на "Грани", - и втайне возносишь хвалу Алексею Константиновичу.

Как он, дескать, их прищучил, церберов из Роскомнадзора, понося Порошенко! Насчет дискредитации власти и правового нигилизма до чего ж хорошо сказал - и ведь не боится. Ну, а вслед за ним заговорили многие другие наши политические спикеры, протестующие против засилья подлой цензуры в соседней стране, и телевизионщики, спешно обучающие российских граждан табуированным прежде словам типа Tor и VPN. Они тоже осмелели. Но все-таки вольнолюбец Алексей Константинович был первым, и этого нельзя забывать.

Не стоит забывать и о том, кто на кого напал в 2014 году и почему с тех пор в отношениях Москвы с Киевом преобладают ненависть и маразм. И у кого учится украинский президент, вводя санкции против России. Все это тоже легко читается в тексте замминистра связи и массовых коммуникаций РФ, пусть и между строк. Один из самых ярких и талантливых противников режима, он более всего ценен матери-истории тем, что выбалтывает гостайны, работая у всех на виду и под прикрытием номенклатурной должности. Однако поблагодарить его хочется уже теперь и с большим чувством, не отвлекаясь на всякие мелочи вроде внутриполитической ситуации на Украине. Все же Украина - чужая страна, а Волин рассказывает нам правду о России, и каждое слово в его речах на вес золота.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 17.05.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 02.06.2015
в блоге Горький мед власти
383
Пара фраз 16.07.2014
в блоге Корысть у корыта
383
Пара фраз 05.02.2014
в блоге Замминистра Пришибеев
383
Пара фраз 04.02.2014
в блоге Барин ждет сдачи
26
Дерьмометр 22.01.2014
в блоге Свобода и Волин
383
Пара фраз 16.02.2013
в блоге Голая правда жизни
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Илья Мильштейн

Хвост пистолетом

Илья Мильштейн, 23.01.2015

Спроси любого из них, хоть Путина, про смену власти - и он заговорит о честных выборах и о конституционных правах граждан. И только Волин, который давно уже нашел себе дядю и верит, что не прогадал, отвечает честно. Только, говорит, попробуй, только покусись - убью.
Илья Мильштейн

Один в поле Волин

Илья Мильштейн, 12.02.2013

Конечно, он подставился, и в ответ можно поиздеваться над Алексеем Волиным. Сообщить ему, например, что Россией география не исчерпывается. Что дядю, про которого он рассказывал, мы давно уже знаем в лицо, и тех, кто на него работает, знаем, и все они обрыдли до рвоты. А если замминистра посчитает количество загибающихся, но живых оппозиционных газет и интернет-сайтов, то поразится.

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