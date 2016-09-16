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Также: Портников, Правительство, Президент, Экономика, Право, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Алексей Навальный

статья Вся Россия - наш сад

Виталий Портников, 16.09.2016
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Червячок на крючке

От путинского приглашения рыбку вместе половить Медведев уклониться не может, и вот они снова вдвоем. Потрясенные рыбаки с неводом проверены, осмотрены, обысканы, помилованы, приведены в чувство и присоединяются к общему разговору. Беседа течет плавная, неторопливая, с оттенком государственности и заботы о людях.

Илья Мильштейн
12.09.2016
статья Статья

Большой Хапок

Россией управляет его величество Большой Хапок, интересы которого Путин благополучно защищает. У Хапка свое представление о жизни, вынесенное им из недр спецслужб и подпольных цехов советского времени. Он точно знает, что "америкосы" - сволочи, "европеоиды" – проститутки, а "хохлы" и "бульбаши" - вообще не люди.

Виталий Портников
30.08.2013

Владеет ли на самом деле Дмитрий Медведев огромным поместьем в Плесе или нужно поверить его пресс-секретарю Наталье Тимаковой, грудью бросившейся на защиту бедности своего шефа? На самом деле это не имеет никакого значения. Любой здравомыслящий человек может представить себе реальные размеры состояния Медведева, просто экстраполировав суммы, невзначай обнаруженные у полковника Дмитрия Захарченко. Если у скромного полицейского нашли восемь миллиардов, спрятанные в специально купленной для их хранения роскошной квартире, превращенной в сейф, то сколько же тогда денег у Медведева? Сколько их у Путина? Или мы просто должны по определению решить, что Российской Федерацией управляют бессребреники, испытывающие мазохистское удовольствие от совместных упражнений на галерах?

Особенность нынешнего благосостояния правящего клана - и в этом, кстати, его отличие и от советской номенклатуры, и от многих коррумпированных диктаторов - это то, что российские власть имущие могут приобретать на наворованные деньги частную собственность и одновременно пользоваться государственной собственностью как своей. При практической несменяемости власти государственные резиденции практически становятся частной собственностью - так, впрочем, было и при Брежневе. Но тогда хозяева государственных дач и квартир не имели в частной собственности миллиардов долларов, особняков, яхт и самолетов. У нынешних есть и то, и это. Они настоящие хозяева страны.

Медведев может и не иметь дачи в Плесе. Медведев может купить весь Плес - если захочет. С домами, церквями и пейзажами, вдохновлявшими Левитана. Поэтому обнародованные Навальным размеры плесской дачи Медведева, как и приписываемых Путину сказочных замков, имеют значение разве что с точки зрения вкуса - где им нравится проводить время и как им оформляют пространство. Уж получше, чем какому-нибудь заштатному Януковичу с его плебейским Межигорьем!

На самом деле Путин и Медведев со товарищи купили не дачи и не яхты. Они приобрели Россию - практически всю. То, что они не очень заботятся о сохранности приобретения, вовсе не значит, что они не заботятся о завтрашнем дне. На прибыль от России они смогли купить много всего полезного за рубежами любимой Родины. Россия для Путина, Медведева или полицейского нищеброда Захарченко - заурядная дойная корова, эксплуатация которой позволяет обеспечить безбедное будущее. Перестанет давать молоко - зарежут, забудут и переместятся в другие особняки, подальше от бушующей искореженной страны.

Если успеют, конечно.

Комментарии 13 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 16.09.2016
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Дающий педсоветы

Виталий Портников, 05.08.2016

Теперь вот добрый совет российским учителям - заняться чем-нибудь полезным, если не хватает денег. Или не морочить людям голову, если не хватает способностей. Такого откровенного презрения к представителям одной из самых уважаемых профессий не может позволить себе ни один серьезный политик в мире. А Дмитрий Медведев может все.
Виталий Портников

Не Брежнев, но и не Сталин

Виталий Портников, 29.07.2016

Сейчас от стабильности остался один Медведев. После Крыма Владимир Владимирович так резко пошел вразнос, что элите остается только гадать - он еще Хрущев или уже Сталин? Можно еще немножко поворовать или пора эвакуироваться? Или лучше эвакуировать куда-нибудь поближе к предшественникам самого вождя?
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