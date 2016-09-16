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Владеет ли на самом деле Дмитрий Медведев огромным поместьем в Плесе или нужно поверить его пресс-секретарю Наталье Тимаковой, грудью бросившейся на защиту бедности своего шефа? На самом деле это не имеет никакого значения. Любой здравомыслящий человек может представить себе реальные размеры состояния Медведева, просто экстраполировав суммы, невзначай обнаруженные у полковника Дмитрия Захарченко. Если у скромного полицейского нашли восемь миллиардов, спрятанные в специально купленной для их хранения роскошной квартире, превращенной в сейф, то сколько же тогда денег у Медведева? Сколько их у Путина? Или мы просто должны по определению решить, что Российской Федерацией управляют бессребреники, испытывающие мазохистское удовольствие от совместных упражнений на галерах?

Особенность нынешнего благосостояния правящего клана - и в этом, кстати, его отличие и от советской номенклатуры, и от многих коррумпированных диктаторов - это то, что российские власть имущие могут приобретать на наворованные деньги частную собственность и одновременно пользоваться государственной собственностью как своей. При практической несменяемости власти государственные резиденции практически становятся частной собственностью - так, впрочем, было и при Брежневе. Но тогда хозяева государственных дач и квартир не имели в частной собственности миллиардов долларов, особняков, яхт и самолетов. У нынешних есть и то, и это. Они настоящие хозяева страны.

Медведев может и не иметь дачи в Плесе. Медведев может купить весь Плес - если захочет. С домами, церквями и пейзажами, вдохновлявшими Левитана. Поэтому обнародованные Навальным размеры плесской дачи Медведева, как и приписываемых Путину сказочных замков, имеют значение разве что с точки зрения вкуса - где им нравится проводить время и как им оформляют пространство. Уж получше, чем какому-нибудь заштатному Януковичу с его плебейским Межигорьем!

На самом деле Путин и Медведев со товарищи купили не дачи и не яхты. Они приобрели Россию - практически всю. То, что они не очень заботятся о сохранности приобретения, вовсе не значит, что они не заботятся о завтрашнем дне. На прибыль от России они смогли купить много всего полезного за рубежами любимой Родины. Россия для Путина, Медведева или полицейского нищеброда Захарченко - заурядная дойная корова, эксплуатация которой позволяет обеспечить безбедное будущее. Перестанет давать молоко - зарежут, забудут и переместятся в другие особняки, подальше от бушующей искореженной страны.

Если успеют, конечно.