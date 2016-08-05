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Также: Портников, Правительство, Экономика, Дети, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Дмитрий Медведев

статья Дающий педсоветы

Виталий Портников, 05.08.2016
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Отповедь от первого лица

Ну да, расчехлившаяся старушка оказалась агентом Госдепа, но ведь Медведева никто за язык не тянул. А он, как бы жалуясь на судьбу и страшно сказать на кого, выбалтывал бюджетную тайну и сеял панику. Потому возле Путина и собрали пул журналистов, готовых в любое время дня и ночи задать любой вопрос.

Илья Мильштейн
30.05.2016
статья Статья

Димонизация власти

Про указ о засекречивании потерь мы теперь знаем, что продвигал его милейший Дмитрий Анатольевич. Человек, которого нет. Второй человек в государстве. Политик, уничтоживший свою репутацию, но готовый, если старший товарищ его попросит, снова вернуться в Кремль.

Илья Мильштейн
14.08.2015

Если Дмитрий Медведев останется в российской истории, то главным образом благодаря своей удивительной откровенности. Когда в бытность зицпрезидентом Российской Федерации он сообщал приближенным, что его слова отливаются в граните, не был уж так далек от истины. Пожелания здоровья и хорошего настроения крымчанам, сопряженные с простодушным "денег нет, но вы держитесь", будут помнить еще очень долго.

Теперь вот добрый совет российским учителям - заняться чем-нибудь полезным, если не хватает денег. Или не морочить людям голову, если не хватает способностей. Такого откровенного презрения к представителям одной из исторически самых уважаемых профессий не может позволить себе, пожалуй, ни один серьезный политик в мире - перед учителями будут расшаркиваться и Барак Обама, и Рауль Кастро. А Дмитрий Медведев может все.

На первый взгляд, это удивительно. Неужели он и в самом деле не понимает, что если отличается чем-то от педагогов, жалующихся ему на жизнь, то только полным отсутствием каких-либо моральных принципов. Ведь вся карьера Дмитрия Медведева - как, впрочем, и любого из путинских приближенных, - это вовсе не политическая борьба, которая приводит на вершины власти. Не программы, идеи, выборы, а планомерный и бесконечный отбор ничтожеств. И то, что в этой школе Дмитрий Анатольевич оказался лучшим учеником, свидетельствует отнюдь не в его пользу.

Но он действительно может не понимать. Более того, он уверен, что все его должности, кабинеты, вся услужливая челядь - все это по заслугам. И так думает - Медведев просто это смело высказывает - любой проходимец, сидящий в Совбезе, президентской администрации, правительстве или Госдуме. А что вы им прикажете думать? Что им просто повезло с временами, когда востребованы бездари? С населением, неспособным взять на себя ответственность за собственную страну? С Западом, который никак не может решиться на серьезные меры, призванные ускорить крах "режима подлецов"?

Да нет же, никто никогда не будет о себе думать подобным образом. Последним таким аппаратным смельчаком был, по-моему, Вячеслав Михайлович Молотов, адресовавший Троцкому оправдывающееся "Не всем же быть гениями, Лев Давидович". Внук Молотова настолько уверен в своей гениальности, что даже не пытается этой уверенности скрыть. И это просто пропагандистский винтик государственной машины! А теперь представьте себе самомнение шпунтиков.

Тех самых шпунтиков, которые каждый день по несколько раз проносятся в кортежах по пустой Москве, имитируя важную государственную деятельность. Разве имеет значение, что они не в силах принять ни одного разумного решения, что не разбираются ни в политике, ни в экономике, что научились только воровать - да и этого не делают сами, им просто приносят кусок от украденного? Нет, главное - это, конечно же, кортеж. Заслуженное уважение. Понимание, что без них - только потоп. И после них - только потоп. А потопа они не допустят.

Ради этой стабильности, ради общего блага они лишили себя всех человеческих качеств, превратились в комичных чудищ, не боящихся убивать и разрушать. А те, кто неспособен взять на себя такую ответственность, пусть, как лохи, учат детишек за копейки.

Такова уж их лоховская доля.

Комментарии 110 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 05.08.2016
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Илья Мильштейн

У прохожих на виду

Илья Мильштейн, 14.09.2015

Никакого тандема нет и не было, а он есть и сам собой, безо всякой связи с реальностью, олицетворяет свободу. В этом смысл существования нынешнего премьер-министра, давнего друга и соратника национального лидера. Он играет на гармошке, а в голубом вертолете с ядерными ракетами над ним летает президент. Так и живем.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кто Диме хозяин

Илья Мильштейн, 15.11.2013

Сегодня Путин мстит Медведеву. Владимир Владимирович резко осадил подчиненного. Негоже, дескать, критиковать законы, внесенные нацлидером, а "если кто-то с чем-то не согласен, как Кудрин", то и поступает пусть подобно Алексею Леонидовичу. То есть подает в отставку, переходит в какой-нибудь экспертный совет и там свободно выражает свои мнения.
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