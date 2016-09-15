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Премьер-министр Дмитрий Медведев пользуется дачей в усадьбе Миловка на берегу Волги в километре от центра города Плес Ивановской области. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Усадьба не находится в собственности Медведева, однако премьер-министр регулярно там отдыхает с семьей. Это подтверждается геотегами его фотографий в инстаграме.

Как отмечает Навальный, площадь комплекса - не два гектара, как утверждалось в СМИ, а 80. На территории находятся лыжный склон, частная пристань, три вертолетные площадки, несколько домов и других зданий и парковых объектов, включая доску для гигантских шахмат и домик для уточки. Сама историческая усадьба Миловка служит главным домом и обнесена дополнительным внутренним забором.

Стоимость реставрации усадьбы и строительства остального комплекса в ФБК оценили в 25–30 миллиардов рублей. По данным ФБК, территорию приобрел фонд "Дар" на деньги, выделенные акционерами компании "Новатэк" на благотворительность. Из этих же средств была оплачена реставрация усадьбы и строительство остальных объектов. Фонд тесно связан с супругой Медведева Светланой, а руководителем наблюдательного совета фонда был однокурсник премьер-министра Илья Елисеев, отмечают в ФБК. После 2011 года комплекс был передан Фонду по сохранению историко-культурного наследия.

Пресс-секретарь премьера прокомментировала публикацию Навльного. "Объекты, где председатель правительства размещается на временное или постоянное проживание, находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи. Названные Вами объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании", - заявила она.

Фонд борьбы с коррупцией регулярно публикует расследования о недвижимости и имуществе, принадлежащих высшим государственным чиновникам.