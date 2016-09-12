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Раньше это называлось - играть в рынду. В те баснословные времена, когда в Кремле сидел Медведев и экспертное сообщество гадало, настоящий он цезарь или погулять вышел. До выборов оставалось еще много времени, и они, царь действующий и царь притаившийся, как бы забавлялись. Меряясь рейтингами. Сохраняя интригу.

Роли распределялись по-разному.

Бывало, Путин на трехколесном "Харли Дэвидсоне" рассекал по Севастополю, городу русской славы, обживая его задолго до грядущей аннексии. А Медведев в ответ учинял кадровое избиение милицейских генералов, выказывая монаршую крутость. Впрочем, правила игры в тандем не позволяли Дмитрию Анатольевичу слишком заноситься, и стоило экспертам всерьез заговорить о президенте Медведеве, как он сразу же начинал действовать себе во вред. Допустим, сидеть в Сочи, когда в России бушевали пожары, и терпеливо, запасаясь удочками для совместной рыбалки, поджидать друга-премьера. Покуда тот чуть ли не в прямом эфире раздавал деньги и отстраивал дома погорельцам.

Апофеозом той истлевшей эпохи стала история с рындой. Помнится, глава государства тогда опять забежал вперед, повысив свой рейтинг за счет адмиралов, которых уволил властно, без всякой жалости. И тут на свет божий явился безвестный блогер, обрушивший матерные ламентации на все российское начальство разом. Сквернослов, который в дальнейшем, при составлении протокола, оказался гражданином Почкиным, заклеймил власть позором за то, что в его деревне в Тверской области нету рынды, в которую надо бить при пожаре.

Чуткий к запросам начальства Венедиктов вывесил этот пост на "Эхе". Чуткий к запросам населения Путин блогеру ответил. Падкое на Путина население, прочитав ответ, еще раз убедилось в том, кто в России царь - мудрый, благожелательный, настоящий. Население не ошиблось.

Шесть лет спустя игра продолжается, но по новым правилам. Владимиру Владимировичу ничего не надо доказывать, поскольку он и так проживает в Кремле и по закону имеет право в 2018 году еще на шесть лет туда заселиться. А Дмитрий Анатольевич работает Путиным в должности премьера и ни на что более вроде не претендует. Разве иногда опять исподтишка вредит, только уже не себе, а гаранту, горестно подсчитывая цифры экономических потерь, которые намертво связаны с внешнеполитическими триумфами президента. Или отливает в граните одну за другой такие фразочки, что клеветники-социологи фиксируют заметное падение рейтинга партии власти, возглавляемой председателем правительства. Клеветников, разумеется, наказывают, но легче от этого не становится, и когда бы стараниями Путина в России не уничтожили политику как таковую, "Единая Россия" на ближайших выборах могла бы потерпеть сокрушительное поражение.

Оттого и в рынду не надо бить, и игра по сути идет в одни ворота. Стратегическая цель Путина во внутренней политике, когда он вообще о ней вспоминает, заключается в том, чтобы в один прекрасный день уволить Медведева вместе с его кабинетом. Взвалив на экс-президента вину за экономические неурядицы.

Впрочем, "прекрасный день" и "неурядицы" - это только слова, к тому же неточные. Премьера погонят в отставку в тот довольно мрачный день, когда внешнеполитическая изоляция обернется внутренней катастрофой и надо будет срочно искать крайнего. Искать же его, к счастью, не придется, он всегда под боком. Печальный и даже безутешный, когда говорит про экономику. Но одновременно коварный и мстительный, ибо знает, как его речи отзываются в народе и сказываются на рейтинге правящей партии.

Россия, о которой информирует население говорливый премьер, - страна таинственная и устроенная сложно. В ней нет денег, однако людям следует предаваться хорошему настроению и держаться. Надо держаться, но учителям лучше бы подаваться в бизнесмены, хотя и это бессмысленно, поскольку денег нет. Денег нет, но у всех все есть: так, например, у каждого буквально россиянина имеется в наличии машина. Понятно, какие чувства вызывают эти заявления у народа-богатыря, народа-автомобилиста, и если попытаться постичь смысл медведевских спичей, то возникает неожиданная догадка. Он мечтает о том, чтобы его уволили, и чем скорей, тем лучше.

Ибо в этой проклятой экономике, подчиняющейся законам посткрымской самоликвидации, он ничего изменить не в силах и отдуваться за старшего в тандеме не желает. А хочет, где-нибудь отсидевшись, пережить тяжелые путинские времена и только после ухода Владимира Владимировича о себе напомнить. Конечно, в зависимости от обстоятельств - ведь после Путина может случиться такое, что немедленно замыслишь побег и полное забвение. Но это все покрытом мраком неизвестности, а вот сегодня лучше бы уйти.

Однако президент его пока не отпускает, и эту рынду тоже легко разъяснить. Дело в том, что Путину сегодня увольнять Медведева невыгодно. Президентские выборы еще не скоро, и на кого тогда, месяца, допустим, за два-три до переизбрания на четвертый срок, сваливать ему отсутствие денег, хорошего настроения, учительских зарплат, предпринимательских доходов и машин? Естественно, всех социологов, которые на деньги Пентагона унижают самых верных и раскормленных, можно к тому времени унасекомить. Аттракционы с губернаторами, таможенниками и подполковниками, хранящими свои миллиарды в коробках по месту жительства и на съемных квартирах, сделать явлением повседневным. Но все равно для кидания с крыльца на потеху обнищавшим автолюбителям будет остро не хватать главного боярина. Оттого Владимир Владимирович его бережет, догадливый же Дмитрий Анатольевич - как умеет сопротивляется.

Увы, от прямых приглашений попить чайку после спортивных спецмероприятий или рыбку вместе половить, как некогда грезилось в Сочи, Медведев уклониться не может, и вот они снова вдвоем. Потрясенные рыбаки с неводом проверены, осмотрены, обысканы, помилованы, приведены в чувство и присоединяются к общему разговору. Беседа течет плавная, неторопливая, с оттенком государственности и заботы о людях, и уха до того вкусна, что отведав ее у костра, хочется забыть обо всем на свете. Но забыть не удается, и старший в тандеме ясно для чего заманил его накануне выборов в эту глушь, в Новгородскую область, на Ильмень. Здесь, за общей трапезой хорошо ловится рейтинг, и не спрашивай, по ком звонит рында во тьме ночной.