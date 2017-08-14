О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.263321.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.263321.html
Также: Мильштейн, Азия, США, Оружие, Колонки, Мир, Война, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Дональд Трамп, Чулпан Хаматова, Карен Шахназаров

статья Ын сегодня в ударе

Илья Мильштейн, 14.08.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Реклама
статья Статья

Кинутый Ким

Судя по тому, как шли переговоры между Россией и Америкой накануне голосования в Совбезе, судьба Ким Чен Ына сегодня становится разменной картой и висит на волоске. Иначе не объяснить сговорчивость Кремля при обсуждении резолюции, в которой не сказано, что военного решения проблемы КНДР нет.

Илья Мильштейн
07.08.2017
статья Статья

Прореха на человечестве

Цивилизации остается лишь извлекать уроки из этого проклятого прошлого, которое все никак не кончится. Помнить о Ким Чен Ире, вступая в переговоры с Ираном и точно зная, как будут использовать свой "мирный атом" бешеные муллы. Проявлять предельную жесткость, не позволяя очередному сумасшедшему обзавестись этой смертоносной игрушкой - ядерным оружием. Пока нищий сифилитик не дернул человечество за рукав.

Илья Мильштейн
02.06.2009

Северная Корея лучше революции. Известная фраза Чулпан Хаматовой могла быть сказана в горячке спора о цели и средствах, но к размышлениям склоняет долгим и горестным. Особенно теперь, когда Дональд Трамп заговорил на языке чучхе, суля Ким Чен Ыну "огонь и ярость, каких еще свет не видывал" и настаивая на том, что воспринимать его угрозы следует всерьез. Когда речь зашла о полноценной войне, которая страшней любой революции. О войне с вероятным применением ядерного оружия обеими сторонами.

Размышления на заданную тему печальны еще и потому, что носят характер чисто теоретический. Пять с лишним лет назад знаменитую российскую актрису критиковали за то, что она отказала братскому северокорейскому народу в праве на восстание, но сама постановка вопроса была бессмысленной. Известно же, что в КНДР проживает народ настолько счастливый, что в сравнении с ним даже наши, извините, зомбированные ватники представляются образцом вольномыслия, толерантности и плюрализма. Включая и Карена Шахназарова, удивлявшегося на днях, что "мы в ООН проголосовали за санкции против Северной Кореи"... А что касается нынешней ситуации, то Карибский кризис на Корейском полуострове развивается по своим законам и незачем, похоже, гадать о том, что лучше: Северная Корея или война. Если конфликт раскрутится по-настоящему, то Кима вместе с Северной Кореей снесут и нас не спросят.

В практической плоскости можно обсуждать только глубоко личную проблему: как вообще к этому относиться? Имею в виду сам факт существования на земле государства под названием КНДР и нависшую над ним угрозу уничтожения. Как оценивать, глядя со стороны, явление династии Кимов, их политический режим и поведение на международной арене.

Нет сомнений, это режим совершенно чудовищный - из наихудших за всю многострадальную историю человечества. Эдакая осажденная крепость на ядерном топливе, постоянный источник смертельной опасности для соседей, а в дальней перспективе - и для США, и для РФ. В ближайшее время Ким Чен Ын собирается вдарить ракетами средней дальности по Гуаму, где расположена американская военная база - пока в рамках имитационной атаки. А в обозримые сроки, когда Северная Корея обзаведется большой коллекцией баллистических ракет, все еще молодой вождь намерен уже по-взрослому шантажировать мир, вступая в диалог с Вашингтоном примерно в той же тональности, в какой после Крыма с американцами общается Путин. Потому столь велик соблазн, спасая грядущие поколения от нынешнего и грядущих Кимов, устранить опасность навсегда, и в брутальных экспромтах Трампа отражаются, помимо прочего, и эти мечты. Помимо того, что немаленькая победоносная война заставит его врагов надолго забыть о других событиях, с ним связанных и влекущих ныне к импичменту.

Между тем в КНДР живут 25 миллионов человек, и при самом жестком сценарии боестолкновения мы будем наблюдать катастрофу беспрецедентных масштабов. Конечно тут можно будет сваливать вину на пхеньянское руководство, которое верной дорогой вело свой несчастный народ к оптовой гибели, и это будет правда, но не вся правда. Тень от Хиросимы регионального охвата ляжет и на так называемый цивилизованный мир. Бойня - она и есть бойня, и как подумаешь о миллионах убитых и умирающих от радиоактивной болезни, то и согласишься, хотя бы отчасти, с Чулпан Хаматовой. Лучше уж Северная Корея, чем этот рукотворный ад в одной отдельно взятой фашистской стране. Да и соседям достанется, и тем больше достанется, чем аккуратней будет действовать Пентагон на неприятельской территории.

Оттого поневоле начинаешь искать иное решение, пятый угол, выход из тупика - в том случае, если кризис обернется войной. Некие промежуточные сюжеты, основанные на том, что и отморозкам хочется жить. Почему, к примеру, не предположить, что после первых же ударов по ядерному арсеналу КНДР армия Кима разбежится и уже не будет необходимости в том, чтобы отражать удары северокорейских войск и отслеживать их ракеты силами ПВО. Там возникнут другие проблемы, отчасти гуманитарного, отчасти политического свойства, но таких размеров, что никому мало не покажется.

Выживших корейцев надо будет интегрировать в нормальную жизнь, попутно утирая слезы по ушедшим вождям; согласно некоторым подсчетам, на все это потребуется триллион долларов. Озабоченных китайцев придется успокаивать, деля с ними сферы влияния в бывшей империи чучхе, что чревато новыми разборками. Но это все-таки лучше, нежели война, мало отличимая от геноцида, и оттого, что повинно в нем будет прежде всего начальство в Пхеньяне, легче не станет. Я уж не говорю о том, что на мгновенную капитуляцию Северной Кореи можно лишь надеяться, а ни малейших гарантий нет. Так что Джеймсу Мэттису, главе Пентагона, придется действовать по обстановке, с учетом совершенно непредсказуемых обстоятельств и едва ли исчерпывающей информации о секретных ракетных шахтах КНДР.

В итоге уповать приходится вроде только на то, что конфликт Кима с Трампом рассосется сам собой, как все предыдущие, но и это мало утешает. Поскольку, о чем уже сказано выше, Корейский полуостров останется пороховой бочкой, готовой взорваться в любой момент. Получается, что и война - негодное и ужасное средство, и мир, благодаря которому с каждым днем усиливается людоедский режим, чреват бедами еще более страшными, чем сегодня. Заколдованный круг получается, и как из него выбираться - непонятно. Ясно лишь, что государства типа КНДР были и остаются вечным проклятием для цивилизации, которая вынуждена одновременно и защищаться от них, и сохранять в себе остатки человечности, обороняясь. Ей-богу, лучше уж все-таки революция, чем Северная Корея, но она невозможна по определению.

Комментарии 128 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 14.08.2017
новость Новости по теме
14.08.2017 КНДР вызвала послов в ключевых странах для консультаций →
10.08.2017 СМИ: Пентагон разработал план превентивного удара по КНДР →
09.08.2017 КНДР грозит США ракетным обстрелом баз на Гуаме →
08.08.2017 КНДР пригрозила США ядерным ударом →
01.08.2017 CNN: КНДР испытала систему запуска ракет с подлодки →
30.07.2017 КНДР грозит США "решительными действиями" в ответ на санкции →
05.07.2017 В США назвали угрозой всему миру запуск северокорейской МБР →
04.07.2017 В КНДР заявили о первом испытании межконтинентальной баллистической ракеты →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
статья Серебренников и дураки
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Дело экономиста Алексашенко
Сергей Алексашенко. Фото: hse.ru
в блоге Чутье Кончаловского
383
новость Михалков против Тимаковой
Никита Михалков и Наталья Тимакова
статья Европа, ты одурела
РЕКЛАМА
новость ЧВК Вагнера вне подозрений
Сирия: вагнеровец бьет пленного кувалдой. Кадр видео
в блоге Хай-тек в своем отечестве
383
в блоге Элита вокруг вождя
383
в блоге Как мы с немками церемонились
383
новость Питер: судьи мстят студенту
Александр Эйвазов. Фото с личной ВК-страницы
новость "Дождь": В СИЗО за раскрытие хакеров
Сергей Михайлов (слева) и Дмитрий Докучаев
новость Арест Серебренникова: ВИДЕО
Кирилл Серебренников. Фото с личной страницы
новость На Украину по анкете
Украинский пограничник. Фото: dpsu.gov.ua
в блоге От чего умер Шуберт
383
новость МИД о "санкционном долге" США
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
новость Причиной пожара считают поджоги
После пожара в Ростове-на-Дону. Фото МЧС
в блоге Благодушное рабство
383
новость Конфликт Кадырова и ФСБ
Рамзан Кадыров и Игорь Хвостиков. Фото: grozny-inform.ru
новость Евтушенков проиграл Сечину
Владимир Евтушенков. Фото ippnou.ru
новость Жириновского обвиняют в терроризме
Владимир Жириновский в военной форме на заседании Госдумы. Кадр Russia Today