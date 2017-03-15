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статья Спасти нерядового

Илья Мильштейн, 15.03.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Показался друг

Это, можно сказать, случайность, что мы не занимались борьбой в одной группе с Владимиром Путиным. А вот большие финансовые удачи, которые сопутствуют в жизни бизнесмену Аркадию Ротенбергу, а равно его брату и сыну, - это закономерность. Однако непростая, нелинейная.

Илья Мильштейн
31.10.2014
статья Статья

Инвалид Вовы

А между строк главный адресат этого интервью читает: зачем же ты нам, своим старым друзьям, жизнь поломал, Володя? Кому помешали наши поместья на Западе, подземные корты, самолеты, кредитки, дети, собаки? "Внутренне готов жить под санкциями", - добавляет Тимченко, и это невозможно читать без слез.

Илья Мильштейн
05.08.2014
383
Пара фраз 04.08.2014
в блоге Тимченко в потемках

Собственно, это еще не законодательная норма. Это всего лишь поправка к Налоговому кодексу, предложенная главой комитета Госдумы по бюджету и налогам знаменитым адвокатом Макаровым и одобренная комитетом. А также Минфином, который "не возражает". Это еще вилами по воде писано. Однако поразиться красоте замысла можно уже сегодня, и давайте не станем станем себя беречь, испытаем сильное чувство. Давайте поразимся и насладимся.

Речь идет о том, как Родина собирается вознаграждать самых лучших своих сыновей, попавших под западные санкции.

Известно, что им запрещен въезд в страны ЕС, в США, Канаду и некоторые другие государства, у них заморожены тамошние вклады, а позавчера, кстати, Евросоюз продлил до сентября срок действия этих персональных санкций. Так что затеваемая поправка является симметричным ответом законодателя негостеприимным западным политиканам. Своего рода контрсанкцией, призванной морально и материально поддержать пострадавших. Назло врагу, на зависть тем россиянам, кого за границу пускают.

Суть дела в том, что насильственно разлученные со своими западными активами лучшие люди страны, если поправку примут, смогут и находясь в России объявить себя иностранными резидентами. И не надо за них бояться, путая агентов с резидентами, хотя, казалось бы, резидентами быть еще страшнее. Просто все они, приближенные к Владимиру Путину граждане, получат возможность даже находясь на территории РФ в полной мере ощущать себя могущественными и неуязвимыми чужеземцами.

То есть, подав бумагу в ФНС, взять и объявить себя как бы в отъезде. И налогов в казну не платить с тех денег, которые им поступают на офшорные, допустим, счета. При том что внутри страны их прибыль будет облагаться стандартным подоходным налогом, как если бы они никакой бумаги ни в какой ФНС не подавали.

Более того. Ходят ужасно похожие на правду слухи, что умученным от персональных санкций вернут из бюджета налоги, которые они выплатили с 2014 года. С тех пор как Россия приросла Крымом и отчасти Донбассом и Сечин, Тимченко, Ротенберг стали первыми жертвами аннексии. И ежели мятущийся ныне Трамп настолько не оправдает наших ожиданий, что конфликт с Западом усугубится и под санкции попадут еще какие-нибудь друзья президента, то их тоже озолотит российский Минфин. За счет всех прочих граждан РФ, да, но ведь так именно и действуют контрсанкции в отношении российского народа. В рамках привычных уже сюжетов его обносят сырами, фруктами и помидорами, раздавленными при большом скоплении телекамер. А если поправка вступит в силу, то народ обнесут и миллиардами, недопоплаченными в казну или изъятыми оттуда в пользу обложенных санкциями испытанных друзей Владимира Владимировича. Напротив, народ и раскошелится на миллиарды, по повышенной ставке НДС, своими кровными расплачиваясь за все: за Крым и Донбасс, за санкции и контрсанкции, за Путина и за друзей Путина.

Ну это очень красиво, согласитесь.

Есть даже нечто мистическое в том замысле, который реализуется на наших глазах и порождает как бы две реальности, изящно дополняющие друг друга. Имеется олигарх, безвылазно вроде бы живущий в России, но с точки зрения закона проводящий кучу времени там, куда его не пускают. А налогов он по сути не платит ни там, ни здесь, за исключением покуда мягкого 13-процентного, и еще ему положена громадная компенсация с 2014 года.

Враги намеревались запереть его в собственном доме, а он, понимаете ли, путешествует и, согласно налоговой декларации, живет рядом с ними, безнаказанно посещая музеи, театры и книгохранилища. Враги надеялись его разорить, а он постоянно обогащается. Враги хотели его сломить, а он гордо расправил плечи, и воспарил, и вознесся поверх барьеров.

Описываемая картина кажется настолько прекрасной, что по-человечески будет жаль, если поправка вдруг не пройдет. А ведь может не пройти, поскольку шум вокруг нее поднялся изрядный, деньги же, как известно, любят тишину. Казенные средства в особенности. Помнится, был такой закон Ротенберга, принятый в первом чтении в октябре 2014 году и предусматривавший бесхитростную выплату бюджетного бабла потерпевшим от санкций. Так в итоге не приняли закон, поскольку в обществе раздались гневные голоса и обстановка создалась нездоровая, а сам Аркадий Романович от закона открестился.

Вот грустно будет, если опять спугнут. Тогда санкции останутся санкциями, и никакой вам параллельной реальности и гибридной мистики, и враги не посрамлены, и красоту комбинации, задуманной и почти осуществленной адвокатом-шахматистом, никто не оценит. Скучища будет. Да и денег от того, что миллиардерам придется удовольствоваться накопленными ранее миллиардами и процветающим бизнесом внутри страны, в казне не прибавится, и гражданам ничего не перепадет. Трудно сказать, почему не перепадет, но вещь это настолько очевидная, что с легкостью принимается на веру, не требуя доказательств. Да никто и не требует.

Комментарии 28 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 15.03.2017
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