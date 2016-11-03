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Российский президент Владимир Путин хочет разработать закон о российской нации. И вопрос тут даже не в анекдотичности самого мероприятия, а в том, что даже советский опыт не научил Путина тому, что нации не создаются законами и политическими распоряжениями. Они либо возникают - либо нет.
Российский президент Владимир Путин хочет разработать закон о российской нации. И вопрос тут даже не в анекдотичности самого мероприятия, а в том, что даже советский опыт не научил Путина тому, что нации не создаются законами и политическими распоряжениями. Они либо возникают - либо нет.
Путин верно пишет: "Нельзя допустить, чтобы у нас возникли замкнутые, обособленные национальные анклавы, в которых часто действуют не законы, а разного рода "понятия". Но как он собирается поступить со своим другом Рамзаном Кадыровым? Ведь не секрет, что Чечня давно уже стала анклавом, где российские законы не действуют.
Путин верно пишет: "Нельзя допустить, чтобы у нас возникли замкнутые, обособленные национальные анклавы, в которых часто действуют не законы, а разного рода "понятия". Но как он собирается поступить со своим другом Рамзаном Кадыровым? Ведь не секрет, что Чечня давно уже стала анклавом, где российские законы не действуют.
Единороссы не нашли ничего лучшего как отказаться от праздничных мероприятий и объявить "день добрых дел". А предоставленные сами себе местные власти более или менее пышно отметили праздник лишь в границах Московского царства начала XVII века да еще в некоторых дальневосточных регионах.
Единороссы не нашли ничего лучшего как отказаться от праздничных мероприятий и объявить "день добрых дел". А предоставленные сами себе местные власти более или менее пышно отметили праздник лишь в границах Московского царства начала XVII века да еще в некоторых дальневосточных регионах.
Новость о том, что Владимир Путин высказался за разработку закона "О российской нации", оттеснила на задний план все остальное, что происходило на заседании Совета по межнациональным отношениям, прошедшем под его председательством 31 октября в Астрахани. Между тем стенограмма этого собрания, на котором выступило более двадцати человек, позволяет составить представление о рынке идей в сфере межэтнических отношений, интересующих ныне российского президента.
Руководитель созданного в апреле 2015 года Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, судя по его биографии (в прошлом командир отряда ФСБ "Альфа" в Екатеринбурге, затем депутат Госдумы) и выступлению на заседании, в интеллектуальном отношении девственно чист. В свою речь он (то есть, конечно, его помощники) засунул понемногу от всех представленных ныне в России научных направлений, имеющих отношение к проблемам этничности.
В качестве основных докладчиков были выставлены по два человека из двух доминирующих в этой сфере идейных группировок. Леокадия Дробижева, возглавляюшая Центр исследования межнациональных отношений Института социологии РАН, и бывший директор, а ныне научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков излагали в популярном варианте более современную и академическую (хотя и устаревшую уже лет на тридцать) конструктивистскую концепцию нации. Она представляет всех граждан страны независимо от национальности в качестве единой политической нации и ориентирована на сдерживание групповых проявлений этничности, поскольку "этнопредприниматели" (проще говоря, "националисты") часто используют этнические эмоции в неблаговидных целях. По мнению конструктивистов, государство должно направить свои усилия в данной сфере на подготовку квалифицированных экспертов (Тишков) и пропаганду современного представления об этничности в школах (Дробижева).
Другую точку зрения - "примордиалистскую" - представляли те, кто считает, что сохранение "этноса" само по себе важно и полезно. Для этого, по их мнению, государство должно поддерживать существующие этнические объединения - национально-культурные автономии (НКА). На этом настаивали глава Российского конгресса народов Кавказа Асламбек Паскачев (фактически - голос Чечни) и бывший министр по делам национальностей и нынешний заместитель директора Института этнологии и антропологии Владимир Зорин, известный умеренными симпатиями к русскому национализму. Именно в его выступлении прозвучала идея проведения Года российской нации, получившая одобрение Путина.
Хор статистов состоял в основном из руководителей НКА. Они отчитывались об успехах в освоении выделенных средств и, как правило тянули одну и ту же мелодию: у нас много разных идей, но вот эта кажется новой и наиболее предпочтительной, дайте, пожалуйста, на нее ваше высочайшее одобрение - сиречь денег.
На этом фоне выделялись всего трое выступавших. Глава азербайджанской НКА Мехрибан Садыгова денег не попросила, но предложила установить в этой системе "вертикаль власти", подчинив все региональные НКА московским. Идея вызвала у Путина всплеск интереса, но после возражений участников (живо представивших себе масштаб боевых действий в ходе ее реализации) не прошла. Журналист и общественный деятель Максим Шевченко попросил за любезных его сердцу бородачей из горного Дагестана, живущих в своих селениях без света, газа и учителей русского языка, - и получил замечание за выступление не по теме заседания. На социальные нужды Путин давать отказался, но провести специальный набор из селений в педвузы для подготовки преподавателей русского пообещал.
И наконец, своего часа дождался Вячеслав Михайлов - первый и последний завотделом по межнациональным отношениям ЦК КПСС, министр по делам национальностей во второй половине 90-х, а теперь завкафедрой национальных, федеративных и международных отношений РАНХиГС. Самый, видимо, опытный аппаратчик среди присутствующих, он знал, на какой манок откликнется сердце государственного деятеля, тем более юриста по образованию. Его выступление было короче прочих и содержало только одну мысль: надо превратить существующую "Стратегию государственной национальной политики России на период до 2025 года" в федеральный закон "О российской нации и управлении межэтническими отношениями", который "должен вобрать в себя все новации".
Какие именно новации имел в виду ветеран - бог весть. Путин, подведя итоги заседания и одобрив инициативу Михайлова, не дал никаких пояснений насчет того, каким будет этот закон. Заключительные рассуждения президента показали, что определенного представления о путях регулировании межэтнических отношений, не говоря уже о выборе между примордиалистской и конструктивистской концепциями, у него не сложилось.
Поэтому все будет зависеть от того, кто на самом деле будет писать законопроект и какие идеи и интересы будут в него заложены на стадии согласования с многочисленными заинтересованными ведомствами и отдельными высокопоставленными гражданами. Добро бы он остался в русле пожеланий, высказанных самим Путиным в начале совещания: стране безусловно нужны подготовленные светские специалисты в области межнациональных и межконфессиональных отношений, есть нужда в активных мерах по адаптации и интеграции мигрантов, необходимо резкое увеличение числа учителей русского языка (и, добавим, их зарплат).
Однако что-то подсказывает, что закон "О российской нации" будут писать не эксперты Совета по межнациональным отношениям, не младшие коллеги автора идеи, а очередные юристы с дипломами Академии ФСБ и мутными этнонационалистическими идеями, заложенными в них на семинарах не то Дугина, не то Панарина, а то и вовсе наци-скинхеды, составляющие сейчас ближайшее окружение Дмитрия Рогозина или пролезшие в кремлевскую администрацию. И хорошо еще, если он будет беззубым и финансово необеспеченным, как многие другие, принятые за последние годы. Есть немалый риск, что он послужит кормушкой для русских фашистов, для этнонационалистов различных мастей, которые под крики о "единстве российской нации" и "восстановлении традиций" будут заниматься своей пропагандой, по примеру казачества формировать и поддерживать свои боевые отряды и нападать на мигрантов.
Завтра фольклорная группа "Бурановские бабушки" будет представлять Россию в финале песенного конкурса "Евровидение". Не хотелось бы, чтобы когда-нибудь в селе Бураново появился памятник последним певицам, певшим по-удмуртски и даже представлявшим Россию на большом международном фестивале.