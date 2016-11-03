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Статья И не русские, и не россияне Программа построения российской идентичности так и не была принята, ибо она потребовала бы коренной перестройки административно-территориального деления. Пришлось бы упразднить национальные республики и разделить Россию без учета национального фактора.

Новость о том, что Владимир Путин высказался за разработку закона "О российской нации", оттеснила на задний план все остальное, что происходило на заседании Совета по межнациональным отношениям, прошедшем под его председательством 31 октября в Астрахани. Между тем стенограмма этого собрания, на котором выступило более двадцати человек, позволяет составить представление о рынке идей в сфере межэтнических отношений, интересующих ныне российского президента.

Руководитель созданного в апреле 2015 года Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, судя по его биографии (в прошлом командир отряда ФСБ "Альфа" в Екатеринбурге, затем депутат Госдумы) и выступлению на заседании, в интеллектуальном отношении девственно чист. В свою речь он (то есть, конечно, его помощники) засунул понемногу от всех представленных ныне в России научных направлений, имеющих отношение к проблемам этничности.

В качестве основных докладчиков были выставлены по два человека из двух доминирующих в этой сфере идейных группировок. Леокадия Дробижева, возглавляюшая Центр исследования межнациональных отношений Института социологии РАН, и бывший директор, а ныне научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков излагали в популярном варианте более современную и академическую (хотя и устаревшую уже лет на тридцать) конструктивистскую концепцию нации. Она представляет всех граждан страны независимо от национальности в качестве единой политической нации и ориентирована на сдерживание групповых проявлений этничности, поскольку "этнопредприниматели" (проще говоря, "националисты") часто используют этнические эмоции в неблаговидных целях. По мнению конструктивистов, государство должно направить свои усилия в данной сфере на подготовку квалифицированных экспертов (Тишков) и пропаганду современного представления об этничности в школах (Дробижева).

Другую точку зрения - "примордиалистскую" - представляли те, кто считает, что сохранение "этноса" само по себе важно и полезно. Для этого, по их мнению, государство должно поддерживать существующие этнические объединения - национально-культурные автономии (НКА). На этом настаивали глава Российского конгресса народов Кавказа Асламбек Паскачев (фактически - голос Чечни) и бывший министр по делам национальностей и нынешний заместитель директора Института этнологии и антропологии Владимир Зорин, известный умеренными симпатиями к русскому национализму. Именно в его выступлении прозвучала идея проведения Года российской нации, получившая одобрение Путина.

Хор статистов состоял в основном из руководителей НКА. Они отчитывались об успехах в освоении выделенных средств и, как правило тянули одну и ту же мелодию: у нас много разных идей, но вот эта кажется новой и наиболее предпочтительной, дайте, пожалуйста, на нее ваше высочайшее одобрение - сиречь денег.

На этом фоне выделялись всего трое выступавших. Глава азербайджанской НКА Мехрибан Садыгова денег не попросила, но предложила установить в этой системе "вертикаль власти", подчинив все региональные НКА московским. Идея вызвала у Путина всплеск интереса, но после возражений участников (живо представивших себе масштаб боевых действий в ходе ее реализации) не прошла. Журналист и общественный деятель Максим Шевченко попросил за любезных его сердцу бородачей из горного Дагестана, живущих в своих селениях без света, газа и учителей русского языка, - и получил замечание за выступление не по теме заседания. На социальные нужды Путин давать отказался, но провести специальный набор из селений в педвузы для подготовки преподавателей русского пообещал.

И наконец, своего часа дождался Вячеслав Михайлов - первый и последний завотделом по межнациональным отношениям ЦК КПСС, министр по делам национальностей во второй половине 90-х, а теперь завкафедрой национальных, федеративных и международных отношений РАНХиГС. Самый, видимо, опытный аппаратчик среди присутствующих, он знал, на какой манок откликнется сердце государственного деятеля, тем более юриста по образованию. Его выступление было короче прочих и содержало только одну мысль: надо превратить существующую "Стратегию государственной национальной политики России на период до 2025 года" в федеральный закон "О российской нации и управлении межэтническими отношениями", который "должен вобрать в себя все новации".

Какие именно новации имел в виду ветеран - бог весть. Путин, подведя итоги заседания и одобрив инициативу Михайлова, не дал никаких пояснений насчет того, каким будет этот закон. Заключительные рассуждения президента показали, что определенного представления о путях регулировании межэтнических отношений, не говоря уже о выборе между примордиалистской и конструктивистской концепциями, у него не сложилось.

Поэтому все будет зависеть от того, кто на самом деле будет писать законопроект и какие идеи и интересы будут в него заложены на стадии согласования с многочисленными заинтересованными ведомствами и отдельными высокопоставленными гражданами. Добро бы он остался в русле пожеланий, высказанных самим Путиным в начале совещания: стране безусловно нужны подготовленные светские специалисты в области межнациональных и межконфессиональных отношений, есть нужда в активных мерах по адаптации и интеграции мигрантов, необходимо резкое увеличение числа учителей русского языка (и, добавим, их зарплат).

Однако что-то подсказывает, что закон "О российской нации" будут писать не эксперты Совета по межнациональным отношениям, не младшие коллеги автора идеи, а очередные юристы с дипломами Академии ФСБ и мутными этнонационалистическими идеями, заложенными в них на семинарах не то Дугина, не то Панарина, а то и вовсе наци-скинхеды, составляющие сейчас ближайшее окружение Дмитрия Рогозина или пролезшие в кремлевскую администрацию. И хорошо еще, если он будет беззубым и финансово необеспеченным, как многие другие, принятые за последние годы. Есть немалый риск, что он послужит кормушкой для русских фашистов, для этнонационалистов различных мастей, которые под крики о "единстве российской нации" и "восстановлении традиций" будут заниматься своей пропагандой, по примеру казачества формировать и поддерживать свои боевые отряды и нападать на мигрантов.