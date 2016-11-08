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Член Совфеда от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди опровергла информацию, согласно которой ею подготовлен законопроект о введении в России государственной идеологии. Об этом сообщает Лента.Ру.

Как рассказала Ковитиди, в действительности она разработала другой законопроект - об учреждении в России "дня верности присяге". "Обусловлен он тем, что в настоящий период времени, характеризующийся угрозами в отношении России, особую актуальность приобретают исторические события, которые нашими ближайшими и дальними соседями упорно переписываются", - подчеркнула сенатор.

"За основу, - продолжила она, - мною были взяты события 1991-1992 годов, когда черноморцы нашего Краснознаменного Черноморского флота под Андреевским флагом отказались 5 января принимать присягу другому государству - Украине". Это, как следует из пояснений Ковитиди, позволило создать в Севастополе российский плацдарм для последующей аннексии Крыма.

В то же время сенатор заметила, что учреждение "дня верности присяге" необходимо для обеспечения единства всех граждан России и формирования современной идеологии страны.

Как можно предположить, именно это пояснение ранее во вторник было ошибочно истолковано РИА "Новости" как сообщение о подготовке законопроекта, вводящего государственную идеологию.

"В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России", - передавало агентство слова сенатора на заседании "правительства" Крыма.

Утверждалось также, что этот законопроект уже внесен в Госдуму, хотя в базе на сайте нижней палаты он отсутствует.

Между тем омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что "такая дискуссия (о введении в стране государственной идеологии. - Ред.) имеет право на существование". "Нет ни одного государства, в котором не было бы вообще никакой идеологии, - передавало слова чиновницы РИА "Новости". - И в нашем государстве такая идеология есть - в том, что связано с защитой прав и свобод человека и гражданина".

В пятницу на прокремлевском митинге в честь "дня народного единства" лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал исключить из Конституции статью 13, часть 2 которой предусматривает, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной". Статья 13, заявил Миронов, не соответствует национальным интересам России. У участников марша, предшествовавшего митингу, также были плакаты с требованием исключить из основного закона статьи 13, а также 15, которая устанавливает приоритет международных правовых норм перед национальными ( ВИДЕО).