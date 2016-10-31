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Также: Президент, Право, Правительство, Регионы, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость С националом воспрянет

Путин одобрил идею подготовить закон о "российской нации"
31.10.2016
Будущая карта северной Евразии (фрагмент). Изображение: newzz.in.ua
Будущая карта северной Евразии (фрагмент). Изображение: newzz.in.ua
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Владимир Путин одобрил идею подготовить закон о "российской нации", высказанную на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщает Интерфакс.

По информации ТАСС, с инициативой выступил завкафедрой национальных и федеративных отношений РАНХиГС Вячеслав Михайлов. Название закона, предложенное им, - "О российской нации и управлении межэтническими отношениями".

"Прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать", - заметил Путин. В основу закона, добавил он, может лечь действующая стратегия государственной национальной политики России.

Глава государства также позитивно оценил предложение провести год единства российской нации. По словам Путина, это "хорошее могло бы быть мероприятие".

Кроме того, заметил российский лидер, есть необходимость образовать специальное федеральное ведомство для решения вопросов межнациональных отношений. Сейчас, пояснил Путин, одних федеральных ведомств, занимающихся реализацией государственной национальной политики, больше десятка. "Плюс структуры в регионах и муниципалитетах", - добавил он. Однако, посетовал глава государства, "взаимодействие между ними подчас крайне низкое, неэффективное".

В пятницу чиновник Федерального агентства по делам национальностей Айказ Микаелян назвал возможным включение в вузовскую программу специальной дисциплины для формирования российской идентичности. Таким образом, пояснил он, будет создана система, воспитывающая молодое поколение "с одинаковым набором ценностных установок".

В начале февраля Путин заявил, что российской национальной идеей является патриотизм. "У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, - заявил глава государства. - Она не идеологизирована (так. - Ред.), не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом".

В то же время, добавил Путин, чтобы внедрить эту национальную идею, "нужно сознание и постоянно об этом нужно говорить, на всех уровнях, постоянно".

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31.10.2016

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