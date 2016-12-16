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Командира российских наемников в Сирии Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер, ищет его жена Елена Щербинина. Ее объявление опубликовано с базе данных телепередачу "Жди меня".

"Жили в Печорах в 2000 году. Муж командовал воинской частью в Печорах. В 2000 году я уехала в Москву на лечение. Он звонил маме в Буденновск. Связь прервалась. Последний раз его видели в июне 2015 года в населенном пункте Горячий Ключ Краснодарского края. Мой муж, как и я, родился в 1970 году. Точных координат его местонахождения я не знаю. Прошу помочь в поиске", - говорится в объявлении.

Журналисты Газеты.Ру связались с Щербининой, которая опознала мужа по фотографиям Вагнера. "Да, это он - Дмитрий Валерьевич Уткин. И если он в горячих точках, то это на него очень похоже. Он по натуре воин и боевой офицер", - сказала она.

По словам Щербининой, она познакомилась с Уткиным в своем родном городе Буденновске. Он служил там после теракта 1995 года. Во время второй чеченской войны Уткин помог Щербининой заключить контракт с Минобороны. Она служила в комендатуре в селе Старые Атаги. База, на которой был Уткин, располагалась рядом, и он часто навещал ее.

В Чечне Уткин получил свою первую награду. "Боевики в плен взяли какого-то полковника, а Дима со своими бойцами его отбил. Он вообще безбашенный", - рассказала Щербинина.

Уткин еще до окончания чеченской кампании получил назначение в Печоры. Щербинину он взял с собой. "Там мы расписались, и нам дали служебную квартиру", - сказала она. - Он очень тяжело адаптировался. И страшно переживал, что не воюет. Он хотел военной карьеры - карьеры боевого офицера, а не протирающего штаны в штабе".

Уткин после расставания со Щербининой несколько раз звонил ее матери. Однако с ее смертью связь окончательно прервалась. "Я хотела бы просто поддерживать с ним хорошие отношения", - объяснила Щербинина цель своего поиска.

Сведения о личности Вагнера до сих пор разнятся. Как утверждала Фонтанка.Ру, он был командиром 700-го отдельного отряда 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ. В 2013 году Уткин вышел в отставку. Был боевиком российской частной военной компании Moran Security Group, а также зарегистрированной в Гонконге ЧВК "Славянский корпус". Как наемник "Славянского корпуса" в том же 2013-м воевал в Сирии.

Собственную ЧВК, по данным "Фонтанки", Вагнер основал в 2014 году. До осени 2015-го его боевики участвовали в агрессии на Восточной Украине, а затем были переброшены в Сирию. Как сообщается, в марте нынешнего года ЧВК Вагнера "предположительно" играла решающую роль в захвате позднеантичного города Пальмира у боевиков "Исламского государства". Издание также передает, что многие наемники Вагнера награждены российскими орденами и медалями.

9 декабря Уткин был среди гостей Владимира Путина на кремлевском приеме. Журналисты Фонтанки.Ру заметили Вагнера на одном из кадров репортажа, снятого Первым каналом.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Уткина-Вагнера в кремлевском приеме. "Я не знаю, как он известен, Дмитрий, действительно, был. Он кавалер орденов Мужества, он был от Новгородской области", - сказал чиновник. При этом Песков затруднился ответить, за что был награжден Уткин. "Вот это я не могу сказать, за мужество обычно дают", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков также не смог ответить на вопрос, находятся ли сейчас бойцы Уткина в Сирии и в каком статусе. "Я не знаю, что имеется в виду под бойцами, не знаю, находятся ли они сейчас в Сирии", - сказал он.