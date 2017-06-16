Реклама

Подозреваемый в организации нападения на часть Росгвардии в Чечне житель Наурского района республики Али Бакаев, объявленный в международный розыск, записал обращение, в котором заявляет о своей непричастности к атаке. Запись на чеченском языке выложена на YouTube-канале пользователя Abu-Saddam Shishani.

Как уточняет "Кавказский узел", запись обнародована от имени находящегося в Грузии бывшего жителя Чечни Тумсо Абдурахманова, сбежавшего из республики в 2016 году из-за конфликта с высокопоставленным родственником главы Чечни Рамзана Кадырова. Абдурахманов утверждает, что получил запись от Бакаева.

Сайт приводит перевод обращения Бакаева. "Назвав меня организатором этого нападения, мне дали высокую должность. Я делаю эту запись, для того чтобы сообщить людям и своим родственникам, чтобы информировать их о том, правда это или неправда, так как распространилось много слухов. Жизнь моего сына, моя жизнь, жизнь моей супруги в опасности, поэтому я делаю эту запись, чтобы люди знали, виновен я или невиновен", - говорится в записи.

В послании Бакаев утверждает, что силовики решили сделать его организатором нападения, так как он практикующий мусульманин и был знаком с другими предполагаемыми участниками атаки. Также Бакаев считает невиновным одного из нападавших, Ибрагима Джалилова, которого, по мнению автора записи, заставили оговорить себя под пытками.

"Ибрагима под пытками заставили взять всю вину и свидетельствовать против меня. Мы все знаем, что случается под пытками, что такое пытки, какими пытки бывают, это всем хорошо известно. Любой признает вину, и на любого возложит ответственность, виновен он или нет", - подчеркивает Бакаев.

Несколько родственников Бакаева подтвердили "Кавказскому узлу", что на записи они услышали его голос. По их словам, 23-летний молодой человек за несколько дней до нападения уехал учиться в Египет, а уже после атаки силовики объявили его виновным.

Источник в следственных органах Чечни заявил изданию, что не знакомился с обращением Бакаева. "Даже если такое и есть, то это еще не значит, что оно исходит именно от Бакаева. Все это требует детальной проверки", - отметил собеседник ресурса.

О задержании Джамалова, тоже жителя Наурского района, СКР объявил 1 апреля. Как утверждалось, предполагаемый участник нападения дал признательные показания. При этом место и время его задержания в ведомстве не называли.

Нападение произошло в ночь на 24 марта. По версии силовиков, группа из восьми боевиков пыталась прорваться в часть Росгвардии в станице Наурской. Шестеро нападавших были убиты, а двое ушли. Потери силовиков составили шесть человек погибшими и трое ранеными.

Кадыров тогда заявил, что нападавшие хотели захватить оружие для совершения "резонансных терактов".

Между тем уже на другой день "Новая газета" опубликовала фото убитых людей, объявленных участниками атаки. Снимки свидетельствуют, что их захватили живыми, а затем расстреляли в упор выстрелами в голову. При этом у одного из погибших муляж самодельной бомбы оказался примотан скотчем к телу поверх свежих пятен от земли и крови, а на руке было заметно повреждение, напоминающее след от наручников.

Издание также отмечало, что, по первоначальной версии властей, огнестрельного оружия у нападавших не было - только ножи, гранаты и бомбы. В то же время официально заявлялось, что по крайней мере некоторые силовики в результате нападения на часть получили пулевые ранения.

"Кавказский узел" сообщал, что все шестеро граждан, объявленных нападавшими, жили в Наурской и находились в родственных или дружеских отношениях. Трое были опознаны как уроженцы станицы братья Муридовы, остальные - как Закараев, Акбулатов и Мусалиев, родившиеся в Ростовской и Волгоградской областях.