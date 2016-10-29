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В канун дня памяти жертв политических репрессий в Москве у Соловецкого камня проходит акция "Возвращение имен". Ее участники, сменяя друг друга, с 10 утра до 10 вечера зачитывают имена людей, погибших во времена сталинского террора. Прямая трансляция ведется на сайте акции.

Акция проходит десятый год подряд. Впервые с 2007 года Международный "Мемориал" проводит "Возвращение имен" на средства от краудфандинговой кампании.

За годы террора только в Москве было расстреляно более 40 тысяч человек. "Тоталитарное государство не просто убивало людей - оно стремилось вычеркнуть их имена из истории, уничтожить всякую память о них. Возвращение имен, возвращение памяти об оболганных и убитых - это отрицание диктатуры, это наш шаг к свободе", - говорится в обращении организаторов.

В субботу в Москве также пройдут экскурсии "Москва Варлама Шаламова" и "Топография террора. Лубянка и окрестности".

В субботу и воскресенье акции памяти жертв политических репрессий пройдут в Петербурге, Бийске, Брянске, Владимире, Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре, Мурманске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Томске, Туле, а также в Варшаве, Вашингтоне и Лондоне.

"В 1974 году по инициативе Кронида Любарского день 30 октября был объявлен Днем политзаключенного в СССР. Особое значение этого дня заключается в том, что он был установлен не государством и не связан ни с войнами, ни с революциями. 30 октября объявили Днем политзаключенного узники Мордовских и Пермских лагерей - люди, боровшиеся за свободу и победившие в этой борьбе. Решение Верховного Совета России от 18 октября 1991, внесшее День политзаключенного в государственный календарь - признание этой победы", - отмечают в "Мемориале".