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Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила на два года нападающего казанского "Ак Барса", трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова, в допинг-пробе которого были обнаружены запрещенные препараты. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.

Кроме того, запрещенные препараты обнаружены в пробах защитника "Медвешчака" Дерека Смита и защитника "Адмирала" Андрея Конева.

Как отмечается, дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел дела Дерека, Конева, Зарипова и после изучения всех материалов принял решение об отстранении от участия в соревнованиях Зарипова до 22 мая 2019 года, Конева - до 19 ноября 2017 года, Дерека - до 2 сентября 2018 года.

Таким образом, хоккеисты на эти сроки лишаются возможности во всех соревнованиях, находящихся под юрисдикцией IIHF, в частности, они не имеют права выступать всех российских и европейских лигах.

22 июня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Россия не избежит санкций за свою допинговую программу. Насколько серьезными будут санкции, Бах не уточнил. Этим вопросом, пояснил он, занимаются две комиссии МОКа, и работа пока не завершена. "Чтобы ввести санкции, мы должны выяснить, насколько глубоко пустила корни система манипуляций", - заметил глава МОК. Однако, заверил Бах, самое позднее в октябре решение будет принято.