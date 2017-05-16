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Также: Религия, Право, Телевидение, Россия, Свобода слова, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Владимир Познер, Руслан Соколовский

новость Неверующий хочет провериться

Познер попросил власти разъяснить, нарушает ли атеизм УК
16.05.2017
Владимир Познер. Фото с сайта www.vladimirpozner.ru
Владимир Познер. Фото с сайта www.vladimirpozner.ru
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383
Пара фраз 11.05.2017
в блоге Эффект устрашения

Закон об оскорблении чувств верующих может грозить атеистам судом и сроком. Об этом телеведущий Владимир Познер написал на своем сайте, комментируя приговор блогеру Руслану Соколовскому.

"Когда закон об оскорблении чувств верующих был принят три с небольшим года тому назад, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви. Вот оно и произошло", - отметил Познер. При этом телеведущий сослался на слова заместителя председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумена Серапиона, назвавшего приговор Соколовскому "мягким".

"Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу "нету, нету" с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?" - написал Познер.

"Когда-то за отрицание существования бога, то есть за атеизм, сжигали на кострах, - отметил телеведущий. - Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют о том, что этот способ борьбы с ересью более не применяется".

11 мая судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Екатерина Шопоняк приговорила Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. 28 апреля в прениях сторон прокурор Екатерина Калинина потребовала для подсудимого три с половиной года общего режима за экстремизм, оскорбление чувств верующих и использование "шпионской" ручки ( Видео ВИДЕО).

Соколовского признали виновным по 10 эпизодам. Девять из них - публикация видесюжетов на личном youtube-канале. Все они квалифицированы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной или религиозной ненависти либо вражды). Она предусматривает до четырех либо до пяти лет колонии в зависимости от датировки конкретного эпизода: "пакет Яровой", вступивший в силу в июле 2016 года, ужесточил санкцию по этому обвинению. По шести из упомянутых девяти эпизодов Соколовскому была вменена также часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих; до года реального срока). По 10-му эпизоду блогеру была инкриминирована статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии.

2 сентября 2016 года Соколовский был задержан в связи с публикацией ролика "Ловим покемонов в церкви". Он был снят в Храме-на-Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли Николая II и его семью. Через несколько дней после публикации сюжета Екатеринбургская епархия РПЦ подала в прокуратуру донос. Впоследствии блогеру вменили другие его публикации. Соколовский провел в СИЗО в общей сложности четыре с половиной месяца, остальное время до суда находился под домашним арестом.

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16.05.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 05.11.2016
в блоге Познер и диссиденты
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Николай Митрохин. Фото из личного архива

Отбитый срок

Николай Митрохин, 12.05.2017

Битву в интернете Соколовский выиграл. Общее сочувствие (поддержку ему выразил даже главный редактор неочерносотенного "Спутника и погрома"), кампания с указаниями на очевидную нелепость дела, ходатайства российских и зарубежных организаций и частных лиц... Возник вопрос - как власти выйти из этой ситуации, сохранив лицо и обеспечив себе небольшой профит.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Неверный Руслан

Илья Мильштейн, 12.05.2017

Чудо объяснялось тем, что надзирающие за процессом высшие органы вслед за Русланом Соколовским склонились к мысли, что он идиот, а не экстремист. Более того. Посадив юношу "за ловлю покемонов" (а это словосочетание намертво привязалось к процессу), они как раз и предстали бы и экстремистами, и идиотами.
Александр Скобов

Бога нет

Александр Скобов, 12.05.2017

Судилище над Соколовским окончательно делает центральным вопросом противостояния клерикальному мракобесию защиту права на атеизм. Права в корне противоречить всем религиозным принципам. Права на критику религии как таковой - как отсталой и реакционной формы общественного сознания. Права говорить, что бога нет.
Суд над Соколовским. Коллаж Грани.Ру

Умученные от покемонов

17.03.2017

В Екатеринбурге всю неделю шел суд над видеоблогером Русланом Соколовским. Свидетели описывали свои страдания из-за ролика о ловле покемонов в храме. Помимо оскорбленных православных в суде выступили мусульманин и профессиональный стукач. Судебное шоу не уступает процессу Pussy Riot. Лучшие фрагменты - в нашем видео.

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