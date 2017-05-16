Реклама

Закон об оскорблении чувств верующих может грозить атеистам судом и сроком. Об этом телеведущий Владимир Познер написал на своем сайте, комментируя приговор блогеру Руслану Соколовскому.

"Когда закон об оскорблении чувств верующих был принят три с небольшим года тому назад, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви. Вот оно и произошло", - отметил Познер. При этом телеведущий сослался на слова заместителя председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумена Серапиона, назвавшего приговор Соколовскому "мягким".

"Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу "нету, нету" с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?" - написал Познер.

"Когда-то за отрицание существования бога, то есть за атеизм, сжигали на кострах, - отметил телеведущий. - Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют о том, что этот способ борьбы с ересью более не применяется".

11 мая судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Екатерина Шопоняк приговорила Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. 28 апреля в прениях сторон прокурор Екатерина Калинина потребовала для подсудимого три с половиной года общего режима за экстремизм, оскорбление чувств верующих и использование "шпионской" ручки ( ВИДЕО).

Соколовского признали виновным по 10 эпизодам. Девять из них - публикация видесюжетов на личном youtube-канале. Все они квалифицированы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной или религиозной ненависти либо вражды). Она предусматривает до четырех либо до пяти лет колонии в зависимости от датировки конкретного эпизода: "пакет Яровой", вступивший в силу в июле 2016 года, ужесточил санкцию по этому обвинению. По шести из упомянутых девяти эпизодов Соколовскому была вменена также часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих; до года реального срока). По 10-му эпизоду блогеру была инкриминирована статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии.

2 сентября 2016 года Соколовский был задержан в связи с публикацией ролика "Ловим покемонов в церкви". Он был снят в Храме-на-Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли Николая II и его семью. Через несколько дней после публикации сюжета Екатеринбургская епархия РПЦ подала в прокуратуру донос. Впоследствии блогеру вменили другие его публикации. Соколовский провел в СИЗО в общей сложности четыре с половиной месяца, остальное время до суда находился под домашним арестом.