Карен Шахназаров (прочувствованно): "Да, мне не близко то время, не близки ни Горбачев, ни Ельцин, ни сотни тысяч демократов у Белого дома... Но ведь это мы, наше поколение, не сохранили Советский Союз". Евгений Сатановский (язвительно): "А вот утопил бы ты Горбачева в Черном море - и сохранил бы!"

Сергей Кургинян (задушевно): "А я вот 25 лет мучительно думаю - надо было поступить с толпой у Белого дома так, как Дэн Сяопин, - танками разогнать? И чем дальше, тем больше убеждаюсь, что надо было... (С подъемом.) Советский Союз - это был путь ввысь! Не ты его строил - не тебе разрушать!.. А трудности с продуктами - послушайте, ну это такие мелочи. Все равно в холодильниках было у всех полно - и в Москве, и в провинции". (Аплодисменты.)

Николай Стариков: "Хватит разговоров о неизбежности распада Советского Союза. Посмотрите на Китай - нет никакой неизбежности. Скажите Владимиру Владимировичу Путину, чтот распад Российской Федерации неизбежен! Горбачев хотел развалить Советский Союз - и развалил! А Владимир Владимирович Путин хотел сохранить Россию - и сохранил!"

Шахназаров (постепенно впадая в неистовство): "А вот Советский Союз был великой мировой державой. Он победил в войне! Он разрушил колониальную систему! Он создал Китай! Всю Азию создал Советский Союз!"

Карен Шахназаров: "Истинный смысл событий 1991 года нам еще непонятен. Вот если через 50 лет Россия станет сверхдержавой (а сейчас, несмотря на все трудности, к тому идет), если станет супер-супер-супер, тогда можно будет сказать: молодцы были Ельцин и Горбачев!"

Дмитрий Куликов конкретизирует свою мысль: "Я искренне считаю советский проект локомотивом всей мировой цивилизации, в том числе и западной".

Должно быть, действительно не кривит душой.

Политолог Дмитрий Куликов зрит в корень: "Дело не в событиях и не в интерпретации событий, а в том, частью какого исторического процесса были эти события".

Голова...

Юрий Петров, директор Института российской истории РАН: "25 лет - это первый такой юбилей событий 1991 года, кратный пятидесяти".

Оказывается, он не только в истории, но и в арифметике силен.

Сергей Кургинян: "Я это знаю совершенно точно. В марте был первый ГКЧП. После этого Горбачев всех их собрал и сказал: "Я вас наказывать не буду, а теперь, как Иисус Христос(?!), это дело возглавлю".

У Соловьева перешли к 25-летию ГКЧП. Историк Николай Стариков вносит ясность в ход тогдашних событий: "Не было ни заговора, ни путча. А было то же самое, что в России в августе 1917 года, - помните так называемый корниловский мятеж? Руководитель страны - предатель. Тогда это был Керенский, потом - Горбачев. Он дает своим подчиненным приказ подавить беспорядки, а потом объявляет их изменниками".

Тема козней ВАДА звучит постоянно. Шахназаров (тоном человека, которому внезапно открылась страшная тайна): "Они же все проверяют, они и сообщают результаты. Значит, возражать бессмысленно!"

Соловьев с хитрой улыбкой спрашивает легкоатлета Сергея Шубенкова: "Вы же еще и юрист - правильно дали американкам перебежать эстафету?" "Да, правильно", - вдруг отвечает Шубенков. Соловьев стоически сносит удар и мгновенно перестраивается: "Вот такие мы - если правильно, значит правильно! Все по закону должно быть, это главное!"

Спортивный психолог Ольга Тиунова неожиданно говорит, что в российском спорте был выявлен беспрецедентный размах допинга. Соловьев тут же отражает вражескую вылазку: "Да, вы правы, когда говорите о беспрецедентности. Но беспрецедентно другое - как наши спортивные организации сдали свои позиции под давлением извне. А допинга в Америке гораздо больше".

Журналист Гия Саралидзе (с кавказской откровенностью): "Сволочная была Олимпиада, честно говоря... Но когда они посмотрели на наших спортсменов, они увидели красивых женщин и сильных мужчин!"

Дмитрий Куликов (горячо): "Через ВАДА нас наказывают за Украину, за Сирию, за сопротивление американской гегемонии... Нашли место, через которое можно до нас добраться".

Неужели это про ту самую дырочку в стене?

Дмитрий Куликов (слева) и Юрий Петров

Соловьев (торжественно): "Каждая медаль наших спортсменов - это ракета, выпущенная по русофобии, по попыткам не признать наше государство. Ну а уж золотая медаль - это ого-го!" Простодушный Дмитрий Куликов договаривает мысль до конца: "Ракета с ядерной беголовкой!"

Николай Долгополов с чувством обращается к спортменам: "Вы не проиграли - вы их всех поставили на колени! И наше четвертое место (дай бог, чтобы оно осталось четвертым) - оно ничуть не хуже, чем третье, второе и первое!"

Соловьев: "Вот вы, Денис (Дмитриев), сказали про русских. И мне вспомнилось: однажды к Николаю Первому подошел один известный русофоб и спросил: "А кто такие русские?" А царь показал ему на окружающих и сказал: "Вот армянин, вот грузин, вот немец, вот еврей(!) - а вместе они русские!" Вот о чем никак нельзя забывать".

Сколько неожиданного узнаешь.

Денис Дмитриев (широко улыбаясь): "Нам, русским, чем тяжелее, тем лучше!"

Шахназаров (веско): "А я вот считаю, надо англосаксов хорошенько проверить на допинг. Особенно Фелпса - в таком возрасте..." Соловьев (радостно): "Да Фелпса вообще надо проверить, человек ли он!"

Соловьев (горько): "А ведь мир ничего не знает. Мир считает, что это какая-то другая Олимпиада, где с огромным отрывом победили американцы..."

Велосипедист Дмитрий Смирнов, бронзовый медалист Олимпиады: "...И тогда мы решили душить их так же, так они нас душили! (Спохватившись.) Только они нас - грязными методами, а мы их - победами!"

Соловьев (с надрывом): "Вы не допустили великую спортсменку Исинбаеву выступить с лебединой песней на Олимпиаде!"

Политолог Дмитрий Куликов: "Зачем мы сами себя обманываем - мол, спорт вне политики? Да спорт ничто вне политики! (Обращаясь к спортсменам в студии.) Каждая ваша медаль - это политический акт!.. И почему наша команда по биатлону не выступает с брендом "Калашников"?"

Спортивный журналист-ветеран Николай Долгополов: "Слабо нас поддерживали международные организации... Вот один мой старый друг, ему 71 год - Патрик Хики. Вот он, говорили мне, бился за нас как лев. И что же? Какая-то мутная история - арестовали его. Якобы за незаконную торговлю билетами. Да он же богатый человек, зачем ему это?! Бред какой-то".

Фехтовальщица Софья Великая: "...биться за себя, за страну, за близких(?)". Соловьев (подсказывая): "Было желание всех порвать за тех наших ребят, которые не смогли поехать?". Великая (она человек понятливый): "Конечно".

Спортсменки в эфире у Соловьева