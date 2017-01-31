О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/Freepress/m.258460.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Media/Freepress/m.258460.html
Также: Свобода слова, Права человека, Россия, Мир, СМИ, Интернет, Политика, Общество

новость Freedom House обвиняет Россию в покушении на демократию в других странах

31.01.2017
Логотип Freedom House
Логотип Freedom House
Реклама

Россия - страна с репрессивной средой, покушающаяся на гражданские и демократические свободы в других государствах. Об этом говорится в докладе международной организации Freedom House "Свобода в мире в 2017 году".

Россия проявляет враждебность, вмешиваясь в политические процессы в США и в других демократических странах, отмечается в докладе. Кроме того, она увеличила военную поддержку режима сирийского президента Башара Асада, а также продолжает оккупацию украинских территорий.

"В России авторитарная форма правления, власть сосредоточена в руках президента Владимира Путина. С преданными силами безопасности, подчиненной судебной системой и находящимся во власти его партии "Единая Россия" законодательным органом, Путин способен манипулировать выборами и подавлять формальную оппозицию", - характеризуют российскую ситуацию Freedom House. Также отмечается, что власти в значительной мере контролируют СМИ. Это позволяет им сохранять поддержку населения, несмотря на продолжающийся экономический спад и сильную международную критику.

В исследовании уровень свободы оценивался по шкале от 0 до 100. Россия набрала 20 баллов, столько же у ОАЭ, Белоруссии Вьетнама и Гамбии. Отрицательную оценку получила охваченная войной Сирия - минус 1 единица. Тибета получил 1 балл, КНДР, Эритрея и Узбекистан - по 3, Туркменистан и Западная Сахара - 4.

За прошедший с публикации предыдущего доклада год 67 стран ухудшили свое положение в рейтинге Freedom House. Лишь в 36 странах состояние свободы улучшилось. Ухудшение состояние свободы в мире Freedom House фиксирует одиннадцатый год подряд.

В прошлом году Россия набрала 22 балла из 100 возможных. Рассмотренный отдельно Крым набрал 9 баллов.

Оставить комментарий Обсудить
31.01.2017

новость Новости по теме
28.01.2017 Норвегия обвиняет Россию в попытке повлиять на Нобелевский комитет →
09.01.2017 Обама: Я недооценил влияние дезинформации и кибератак на открытое общество →
08.01.2017 Трамп признал роль России в хакерских атаках на избирательную систему США →
07.01.2017 Разведка США: Вмешаться в ход нашей президентской кампании приказал лично Путин →
02.11.2016 "Репортеры без границ" включили Путина и Кадырова в список врагов прессы →
06.05.2016 Российские власти: Право на честные выборы важнее свободы слова →
20.04.2016 "Репортеры без границ": Ситуация со свободой СМИ ухудшается →
01.02.2016 Россия заняла 153-е место в индексе экономической свободы →
27.01.2016 HRW: Ситуация с правами человека в России продолжает ухудшаться →
27.01.2016 Freedom House: Россия остается несвободной страной →
30.11.2015 Фонд Сороса признали нежелательной организацией →
28.10.2015 Freedom House: Ситуация со свободой интернета в России вновь ухудшилась →
29.04.2015 Freedom House: В Крыму со свободой слова хуже, чем в Иране и Сирии →
04.12.2014 Freedom House: Ситуация со свободой интернета в России ухудшилась →
Фото и Видео
28364
Play
Real shit #1
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27403
Play own
10 лет без Политковской
27401
Play own
Приговор Антону Носику
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Авдеевка: хроника катастрофы
Авдеевка. Фото: УНИАН
статья ЧК, евреи и антисемиты
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
новость Слухи о болезни Асада
Башар Асад. Фото: sana.sy
новость 1160 детей, убитых Россией
Кассетные бомбы на российском самолете, авиабаза Хмеймим. Кадр RT
статья Сами вы расисты
РЕКЛАМА
Loading...
статья Трамп против мусульман
Владимир Абаринов
в блоге Чайка и сын
383
новость Справорос Михеев в розыске
Олег Михеев. Фото с личного сайта
новость Трамп уволил и.о. министра юстиции
Дональд Трамп. Фото: theodysseyonline.com
статья Звонок друг другу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость К Навальному пришли приставы
Алексей Навальный и судебный пристав. Фото Киры Ярмыш
новость Минфин хочет девальвировать рубль
Деньги. Фото: Грани.Ру
новость Чайка рассказал о сыновьях
Юрий Чайка. Фото с сайта pravoirk.ru
в блоге Разговор влюбленных
383
в блоге Доброе пророчество Киселева
383
новость Коммуниста возмутили картины
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
новость Белых переводят в больницу
Никита Белых. Фото: belyh.ru
статья Пережить правителя
Виталий Портников
новость В "Лефортово" за письма Суркова
Владимир Аникеев (Льюис). Источник: rosbalt.ru
новость Deutsche Bank заплатит штраф
Deutsche Bank. Фото с сайта www.capzilla.net