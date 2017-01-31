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Россия - страна с репрессивной средой, покушающаяся на гражданские и демократические свободы в других государствах. Об этом говорится в докладе международной организации Freedom House "Свобода в мире в 2017 году".

Россия проявляет враждебность, вмешиваясь в политические процессы в США и в других демократических странах, отмечается в докладе. Кроме того, она увеличила военную поддержку режима сирийского президента Башара Асада, а также продолжает оккупацию украинских территорий.

"В России авторитарная форма правления, власть сосредоточена в руках президента Владимира Путина. С преданными силами безопасности, подчиненной судебной системой и находящимся во власти его партии "Единая Россия" законодательным органом, Путин способен манипулировать выборами и подавлять формальную оппозицию", - характеризуют российскую ситуацию Freedom House. Также отмечается, что власти в значительной мере контролируют СМИ. Это позволяет им сохранять поддержку населения, несмотря на продолжающийся экономический спад и сильную международную критику.

В исследовании уровень свободы оценивался по шкале от 0 до 100. Россия набрала 20 баллов, столько же у ОАЭ, Белоруссии Вьетнама и Гамбии. Отрицательную оценку получила охваченная войной Сирия - минус 1 единица. Тибета получил 1 балл, КНДР, Эритрея и Узбекистан - по 3, Туркменистан и Западная Сахара - 4.

За прошедший с публикации предыдущего доклада год 67 стран ухудшили свое положение в рейтинге Freedom House. Лишь в 36 странах состояние свободы улучшилось. Ухудшение состояние свободы в мире Freedom House фиксирует одиннадцатый год подряд.

В прошлом году Россия набрала 22 балла из 100 возможных. Рассмотренный отдельно Крым набрал 9 баллов.