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Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров вошли в список врагов прессы во всем мире, опубликованный международной организацией "Репортеры без границ". Среди 35 фигурантов списка - главы государств и правительств, а также политические и преступные группировки.

"Репортеры без границ" называют Путина поборником "националистического авторитаризма". Отмечается, что еще в начале его правления под контроль государства перешли все главные телеканалы страны. Сейчас уровень свободы слова в России ниже, чем когда-либо с момента развала СССР, подчеркивает организация. В настоящее время в заключении находятся четверо российских журналистов, среди которых сотрудник РБК Александр Соколов. В качестве примеров давления на прессу приводятся ситуации с Лентой.Ру, РБК и телеканалом "Дождь".

Кроме того, в России принята практика закрытия веб-сайтов без решения суда. Пользователи социальных сетей рискуют оказаться за решеткой, опубликовав один пост.

Кадыров охарактеризован как "жестокий автократ", занимающийся искоренением независимой журналистики. "Режим поддерживает иллюзию процветания медиа, финансируя газеты из республиканского бюджета", - отмечают в организации. "Репортеры без границ" напоминают, что либеральные российские издания Кадыров называет "предателями" или "врагами народа". Убийцы журналистки и правозащитницы Натальи Эстемировой остались безнаказанными, а семьи не разделяющих "общеобязательный энтузиазм" запугиваются.

В список также вошли главы Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Туркмении, КНДР, КНР, Кубы, Венесуэлы, Турции, Ирана, Сирии и ряда других стран. В перечень включены "Исламское государство", "Талибан", исламистские организации из Бангладеш, Йемена и Сомали, мексиканский криминальный картель и пакистанская разведка.

В опубликованном в апреле Всемирныйом индексе свободы прессы (World Press Freedom Index) "Репортеров без границ" отмечалось, что свобода СМИ по всему миру переживает "глубокий и тревожный спад" из-за давления со стороны правительств и бизнеса.

Обеспокоенность "Репортеров без границ" вызывало положение со свободой СМИ на постсоветском пространстве. "Улучшение рейтинга России, в этом году поднявшейся на четыре строчки (148-е место) не повод для иллюзий: одновременное сокращение количества ее баллов доказывает, что цензура и преследования всех, кто осмеливается критиковать действующую власть, достигли здесь небывалых масштабов, каких Россия не знала в последние три десятка лет", - отмечалось в пресс-релизе.

Положение улучшилось только на Украине. Страна поднялась на 22 позиции и занимает 107-е место в общей классификации. Лучше, чем в России, ситуация со свободой прессы на постсоветском пространстве в Грузии (64-е место), Армении (74-е), Молдавии (76-е) и Киргизстане (85-е). Таджикистан потерял 34 позиции и опустился на 150-е место. Белоруссия занимает 157-ю строку, Узбекистан - 160-ю, Азербайджана - 163-ю, Казахстан - 166-ю строку.