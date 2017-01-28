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Российские спецслужбы пытались повлиять на Нобелевский комитет Норвегии, чтобы не допустить присуждения Премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году. Об этом сообщает NRK со ссылкой на Службу безопасности норвежской полиции (PST).

Операция началась с публикации российскими СМИ подложного письма от имени тогдашнего спикера Верховной рады Украины Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии, рассказали представители PST. В письме шла речь о поддержке США кандидатуры украинского президента. "Порошенко важны твердые гарантии присуждения Нобелевской премии мира в текущем году", - якобы говорилось в письме.

Через некоторое время к секретарю Норвежского нобелевского комитета Улаву Ньёльстаду пришли два человека, представившихся сотрудниками российского посольства. Беседа продлилась полтора часа. По словам Ньёлстада, встреча "вышла абсурдной", и он обратился к спецслужбам. Как позднее выяснила PST, один из посетителей был сотрудником СВР.

Предполагается, что публикация поддельного письма от имени Гройсмана была организована Россией, чтобы дискредитировать Нобелевский комитет, если он действительно вручит премию мира Порошенко, рассказали в PST. Якобы это подтвердило бы подконтрольность Комитета американским спецслужбам.

В посольстве России в Осло заявили, что встреча дипломатов с секретарем Нобелевского комитета была обычным визитом вежливости с целью поддержать отношения и лучше узнать о жизни страны. Предположения о спецоперации в посольстве назвали "паранойей" и стремлением объяснить собственные неудачи вмешательством извне.

В 2015 году Премию мира получил тунисский Квартет национального диалога "за решающий вклад в строительство плюралистической демократии в Тунисе по итогам Жасминовой революции в 2011 году". Был ли Порошенко среди кандидатов, неизвестно. Список номинантов будет опубликован через 50 лет.

В феврале прошлого года глава PST Мари Бенедикт Бьорланд назвал наибольшей угрозой национальным интересам деятельность российских спецслужб. "По нашей оценке, у российской разведки больше всего возможностей так или иначе навредить Норвегии", - сказал он.

В докладе PST об оценке угроз на текущий год отмечается, что деятельность разведслужб иностранных государств оказывает все больше негативного влияния на национальные интересы Норвегии. У российских спецслужб есть все возможные ресурсы и они их активно используют. "Это относится к уговорам, убеждению и угрозам собственным гражданам, у которых есть доступ к секретным данным Норвегии. Еще один инструмент, которые использует российская разведка, - это компьютерный шпионаж", - подчеркивалось в докладе.

По словам Бьорланда, крупномасштабный компьютерный шпионаж против норвежских интересов уже ведется, и национальные компании и образовательные учреждения будут основной целью незаконной деятельности разведслужб.