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Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в наложении ареста на поставленные в Крым турбины, сообщает Интерфакс. Компания обратилась в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер, в связи с тем, что "Технопромэкспорт" проводит монтаж оборудования.

В Siemens опасаются, что газотурбинные установки будут смонтированы на строящейся в Крыму элкетростанции. "Демонтаж ГТУ повлечет значительные временные и финансовые затраты, и возврат ГТУ будет затруднителен либо невозможен. Кроме того, монтаж спорных комплектов ГТУ и их последующая эксплуатация ответчиком вызовет значительное снижение стоимости спорных ГТУ, так как в этом случае оборудование подвергнется износу и будет считаться бывшим в употреблении. Это обстоятельство повлечет за собой причинение значительного ущерба истцу", - отмечалось в иске.

Siemens добивался ареста турбин как обеспечительной меры на время рассмотрения его иска, поданного в июле к "Сименсу - технологиям газовых турбин" - собственному совместному предприятию с российской фирмой "Силовые машины", - а также ОАО "Технопромэкспорт" и одноименному ООО - дочерней фирме "Ростеха". ОАО "Технопромэкспорт" покупала турбины Siemens, а ООО доставила их в Крым. Концерн настаивает на признании сделки недействительной с применением соответствующих последствий.

12 июля судья Арбитражного суда Москвы Владислав Сорокин оставил< иск без движения, сославшись на нарушения в документе. 18 августа, после подачи Siemens заявления об их устранении, иск был принят к рассмотрению. Сразу после этого Сорокин без вызова сторон вынес решение об отказе в применении обеспечительных мер. "Доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер, - говорилось в определении. - Заявителем не доказаны необходимость принятия тех обеспечительных мер, о которых он просит".

Слушания по существу иска назначены на 18 сентября.

6 июля Reuters сообщил, что две из четырех турбин производства "Сименс - технологии газовых турбин", которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что "примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования". В частности, концерн пообещал не участвовать в монтаже турбин и не обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а "Технопромэкспорт" за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет.

Между тем 13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены объекты, по форме и размерам напоминающие две другие турбины Siemens. 21-го числа германский концерн подтвердил, что в Крым доставлены все четыре турбины, предназначавшиеся согласно контракту для таманской электростанции. В этой связи Siemens объявил, что выходит из капитала совместного предприятия "Интеравтоматика". Именно "Интеравтоматика", заявили в концерне, реконструировала турбины, чтобы, скрыв их происхождение, обойти запрет на поставку техники в Крым.

Кроме того, Siemens сообщил, что прекращает поставки генерирующего оборудования российским фирмам, подконтрольным государству, расторгая соответствующие соглашения.

4 августа Евросоюз ввел санкции в связи с поставками турбин в Крым. В список попали замглавы Минэнерго Андрей Черезов, начальник департамента этого министерства Евгений Грабчак и директор ООО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка, а также ОАО и ООО "Технопромэкспорт" и "Интеравтоматика".