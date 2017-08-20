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Судья Арбитражного суда Москвы Владислав Сорокин отказал германскому концерну Siemens в аресте его газовых турбин, которые в нарушение договора были поставлены в аннексированный Крым. Определение, опубликованное в базе арбитражных дел, было вынесено в пятницу; внимание на него в воскресенье обратило РАПСИ.

Siemens добивался ареста турбин как обеспечительной меры на время рассмотрения его иска, поданного в июле к "Сименсу - технологиям газовых турбин" - собственному совместному предприятию с российской фирмой "Силовые машины", - а также ОАО "Технопромэкспорт" и одноименному ООО - дочерней фирме "Ростеха". ОАО "Технопромэкспорт" покупала турбины Siemens, а ООО доставила их в Крым. Концерн настаивает на признании сделки недействительной с применением соответствующих последствий.

12 июля Сорокин оставил иск без движения до 21 августа, сославшись на нарушения в документе. В пятницу, после подачи Siemens заявления об "устранении обстоятельств", послуживших основанием для предыдущего решения, бумага была принята к рассмотрению. Сразу после этого Сорокин и вынес решение об отказе в применении обеспечительных мер.

"Доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер, - говорится в определении. - Заявителем не доказаны необходимость принятия тех обеспечительных мер, о которых он просит".

Сорокин рассмотрел вопрос без вызова сторон.

Следующие слушания по иску назначены на 18 сентября.

6 июля Reuters сообщил, что две из четырех турбин производства "Сименс - технологии газовых турбин", которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что "примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования". В частности, концерн пообещал не участвовать в монтаже турбин и не обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а "Технопромэкспорт" за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет.

При этом, как следует из материалов арбитража, иск был подан еще 5 июля, то есть за день до публикации Reuters.

Между тем 13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены объекты, по форме и размерам напоминающие две другие турбины Siemens. 21-го числа германский концерн подтвердил, что в Крым доставлены все четыре турбины, предназначавшиеся согласно контракту для таманской электростанции. В этой связи Siemens объявил, что выходит из капитала совместного предприятия "Интеравтоматика". Именно "Интеравтоматика", заявили в концерне, реконструировала турбины, чтобы, скрыв их происхождение, обойти запрет на поставку техники в Крым.

Кроме того, Siemens сообщил, что прекращает поставки генерирующего оборудования российским фирмам, подконтрольным государству, расторгая соответствующие соглашения.

4 августа Евросоюз ввел санкции в связи с поставками турбин в Крым. В список попали замглавы Минэнерго Андрей Черезов, начальник департамента этого министерства Евгений Грабчак и директор ООО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка, а также ОАО и ООО "Технопромэкспорт" и "Интеравтоматика".

13 июля гендиректор "Силовых машин" Роман Филиппов был допрошен в ФСБ как подозреваемый по делу о разглашении государственной тайны. Как утверждается в деле, топ-менеджер ознакомил посторонних лиц с некими документами, содержащими секретные сведения - намеренно или по неосторожности, не уточнялось. После допроса гендиректора отпустили под подписку о невыезде. 19 июля совет директоров предприятия уволил Филиппова. На другой день неофициальный источник сообщал, что бывшему топ-менеджеру могут вменить статью УК о халатности. Собираются ли ее инкриминировать вместо статьи о разглашении государственной тайны или в дополнение к ней, не пояснялось.