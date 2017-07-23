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Правительство Германии предупредило Москву, что установка газовых турбин производства Siemens в аннексированном Крыму может "вновь осложнить" отношения между двумя странами. Об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на неназванного чиновника германского МИДа.

Ранее Берлин указывал Москве на недопустимость нарушения санкций, подчеркнул собеседник издания.

6 июля стало известно, что две из четырех турбин производства завода "Сименс - технологии газовых турбин" - совместного предприятия Siemens и петербургской компании "Силовые машины", - которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что "примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования". В частности, концерн пообещал не участвовать в монтаже турбин и не обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а компания "Технопромэкспорт", с которой заключался контракт, за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет. Концерн сообщил, что привлечет контрагента к ответственности.

На другой день Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Технопромэкспорту" и "Сименсу - технологиям газовых турбин".

Тогда же посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что расследовать обстоятельства поставок, нарушающих санкции ЕС, должны не германские, а российские власти. "Если то, что произошло, - правда, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию", - отметил дипломат.

13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены четыре объекта цилиндрической формы, накрытые брезентом. По форме и размерам эти объекты длиной несколько метров каждый соответствуют турбинам Siemens, фотографии которых опубликованы в открытом доступе, и генераторам к ним - генераторы поставляются в комплекте с турбинами.

В тот же день гендиректор "Силовых машин" Роман Филиппов был допрошен в ФСБ как подозреваемый по делу о разглашении государственной тайны. Как утверждается в деле, топ-менеджер ознакомил посторонних лиц с некими документами, содержащими секретные сведения - намеренно или по неосторожности, не уточнялось. После допроса гендиректора отпустили под подписку о невыезде. 19 июля совет директоров предприятия уволил Филиппова. На другой день неофициальный источник сообщал, что бывшему топ-менеджеру могут вменить статью УК о халатности. Собираются ли ее инкриминировать вместо статьи о разглашении государственной тайны или в дополнение к ней, не пояснялось.

В пятницу Siemens подтвердил, что в аннексированный Крым доставлены все четыре турбины, согласно контракту предназначавшиеся для таманской электростанции. В этой связи концерн объявил, что выходит из капитала совместного предприятия "Интеравтоматика". Доля Siemens в этом предприятии составляет 45,72 процента. Именно "Интеравтоматика", заявили в концерне, реконструировала турбины, чтобы, скрыв их происхождение, обойти запрет на поставку техники в Крым.

Кроме того, Siemens объявил о прекращении поставок генерирующего оборудования российским фирмам, подконтрольным государству. Концерн разрывает соответствующие соглашения.

При этом в германской компании подчеркнули, что речи об уходе с российского рынка не идет.