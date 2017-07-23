О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.262750.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.262750.html
Также: Европа, Россия, Право, Украина, Война, Экономика, Мир, Политика, Общество

новость Берлин грозит Москве ухудшением отношений в случае установки турбин Siemens в Крыму

23.07.2017
МИД Германии. Фото: Википедия
МИД Германии. Фото: Википедия
Реклама
статья Статья

Бег из-за турбины

"Сименс" убегает из России. Можно сказать, стремглав. После того как использование Москвой немецких турбин в аннексированном Крыму стало очевидным, компания решила выйти из совместных предприятий с российскими партнерами и прекратить поставку оборудования государственным предприятиям.

Виталий Портников
21.07.2017

Правительство Германии предупредило Москву, что установка газовых турбин производства Siemens в аннексированном Крыму может "вновь осложнить" отношения между двумя странами. Об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на неназванного чиновника германского МИДа.

Ранее Берлин указывал Москве на недопустимость нарушения санкций, подчеркнул собеседник издания.

6 июля стало известно, что две из четырех турбин производства завода "Сименс - технологии газовых турбин" - совместного предприятия Siemens и петербургской компании "Силовые машины", - которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что "примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования". В частности, концерн пообещал не участвовать в монтаже турбин и не обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а компания "Технопромэкспорт", с которой заключался контракт, за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет. Концерн сообщил, что привлечет контрагента к ответственности.

На другой день Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Технопромэкспорту" и "Сименсу - технологиям газовых турбин".

Тогда же посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что расследовать обстоятельства поставок, нарушающих санкции ЕС, должны не германские, а российские власти. "Если то, что произошло, - правда, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию", - отметил дипломат.

13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены четыре объекта цилиндрической формы, накрытые брезентом. По форме и размерам эти объекты длиной несколько метров каждый соответствуют турбинам Siemens, фотографии которых опубликованы в открытом доступе, и генераторам к ним - генераторы поставляются в комплекте с турбинами.

В тот же день гендиректор "Силовых машин" Роман Филиппов был допрошен в ФСБ как подозреваемый по делу о разглашении государственной тайны. Как утверждается в деле, топ-менеджер ознакомил посторонних лиц с некими документами, содержащими секретные сведения - намеренно или по неосторожности, не уточнялось. После допроса гендиректора отпустили под подписку о невыезде. 19 июля совет директоров предприятия уволил Филиппова. На другой день неофициальный источник сообщал, что бывшему топ-менеджеру могут вменить статью УК о халатности. Собираются ли ее инкриминировать вместо статьи о разглашении государственной тайны или в дополнение к ней, не пояснялось.

В пятницу Siemens подтвердил, что в аннексированный Крым доставлены все четыре турбины, согласно контракту предназначавшиеся для таманской электростанции. В этой связи концерн объявил, что выходит из капитала совместного предприятия "Интеравтоматика". Доля Siemens в этом предприятии составляет 45,72 процента. Именно "Интеравтоматика", заявили в концерне, реконструировала турбины, чтобы, скрыв их происхождение, обойти запрет на поставку техники в Крым.

Кроме того, Siemens объявил о прекращении поставок генерирующего оборудования российским фирмам, подконтрольным государству. Концерн разрывает соответствующие соглашения.

При этом в германской компании подчеркнули, что речи об уходе с российского рынка не идет.

Оставить комментарий Обсудить
23.07.2017
новость Новости по теме
21.07.2017 Siemens прекращает поставки турбин в Россию и выходит из совместных предприятий →
20.07.2017 Уволен гендиректор "Силовых машин" Филиппов →
14.07.2017 СМИ: В Siemens рассматривают возможность выхода из российских активов →
14.07.2017 Гендиректор "Силовых машин" отпущен под подписку о невыезде →
13.07.2017 В Петербурге ФСБ задержала за разглашение гостайны гендиректора "Силовых машин" →
13.07.2017 Reuters: В Крым из Тамани доставлены не две, а все четыре турбины Siemens →
11.07.2017 Siemens подал иск из-за поставки газовых турбин в Крым →
10.07.2017 Песков: Турбины, поставленные в Крым, - российские →
06.07.2017 В аннексированный Крым вопреки санкциям доставлены газовые турбины Siemens →
Фото и Видео
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
Реклама
Выбор читателей
статья Бегом из России
Виталий Портников
новость Агеева встретилась с сыном
Светлана и Виктор Агеевы. Кадр видеозаписи "Новой газеты"
в блоге Трапеза властелина
383
новость В Конгрессе договорились о санкциях
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Зимовец: 2,5 года. ВИДЕО
Станислав Зимовец на оглашении приговора. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
статья Навальный, Стрелков и Путин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Благородный Михалков
383
новость Новые обвинения Сешнсу
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
новость В Израиле обострилась обстановка
Столкновения в Израиле. Кадр The Jerusalem Post
новость Кудрявцева лишили гражданства
Демьян Кудрявцев. Фото: mediaguide.ru
новость Еще одна атака на "Матильду"
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Интернету закрутили гайки
Пикет у Госдумы против интернет-цензуры. Фото: Грани.Ру
новость Власти против фестиваля красок
Фестиваль красок Холи. Фото: rg62.info
в блоге Корысти ради
383
новость Спайсер ушел в отставку
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
новость ОБСЕ не пустили в Новоазовск
Патруль ОБСЕ на востоке Украины. Фото: osce.org
новость Дочь Немцова обжаловала приговор
Жанна Немцова с отцом. 2014 год. Фото из ФБ Бориса Немцова
новость Учитель: "Матильду" править не буду
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
в блоге Доброе слово вождя
383
новость День рождения с Путиным
Владимир Путин дарит Людмиле Алексеевой гравюру с крымским пейзажем. Фото пресс-службы Кремля