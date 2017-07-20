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Совет директоров петербургской фирмы "Силовые машины" досрочно уволил гендиректора предприятия Романа Филиппова, против которого ранее было открыто дело о разглашении государственной тайны. О решении, принятом на заседании в среду, сообщает Интерфакс.

Новым гендиректором назначен Юрий Петреня, до этого являвшийся заместителем Филиппова и техническим директором предприятия.

О предстоящем увольнении топ-менеджера сообщалось еще на прошлой неделе, почти сразу после возбуждения дела. Как пояснялось, Филиппова лишили доступа к государственной тайне, а должность гендиректора "Силовых машин" предполагает наличие такого доступа.

Между тем неназванный "информированный источник" рассказал Интерфаксу, что в четверг Филиппову должны предъявить обвинение по статье 293 УК (халатность). Имеется в виду халатное обращение с секретной документацией. Будет ли эта статья вменена Филиппову вместо 283-й (разглашение гостайны) или же в дополнение к ней, в публикации не поясняется.

Филиппов был задержан 13 июля после обысков, прошедших у него дома и на работе. Топ-менеджера допросили в статусе подозреваемого, после чего отпустили под подписку о невыезде.

О деле против Филиппова стало известно в разгар скандала вокруг поставки в аннексированный Крым турбин, выпущенных на заводе "Сименс - технологии газовых турбин" - совместном предприятии "Силовых машин" и германского концерна Siemens.

В начале июля Reuters передавало, что две из четырех турбин Siemens, которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. 10-го числа в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а в компании "Технопромэкспорт", с которой и был заключен контракт на поставку, за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждали, что в Крым оборудование не попадет.

В Siemens также заверили, что "примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования", в частности откажутся от монтажа турбин и их гарантийного обслуживания.

На другой день германский концерн подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Технопромэкспорту" и "Сименсу - технологиям газовых турбин". Тогда же, 11 июля, посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что расследовать обстоятельства поставок, нарушающих санкции ЕС, должны не германские, а российские власти.

Между тем 13-го числа Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены четыре объекта цилиндрической формы, накрытые брезентом. По форме и размерам эти объекты длиной несколько метров каждый соответствуют турбинам Siemens, фотографии которых опубликованы в открытом доступе, и генераторам к ним - генераторы поставляются в комплекте с турбинами.

14 июля появилась информация, что Siemens не исключает выхода из совместных предприятий с российскими фирмами. Речь шла как о "Сименсе - технологиях газовых турбин", так и о предприятии "Интеравтоматика". Однако в самом концерне информацию комментировать отказались.