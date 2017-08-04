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новость ЕС ввел санкции против чиновников Минэнерго и партнеров Siemens

04.08.2017
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
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В связи с поставкой турбин Siemens в аннексированный Крым Евросоюз включил в санкционный список двоих чиновников Минэнерго, главу дочки госкорпорации "Ростех" и российские компании - партнеры немецкого концерна. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Ограничения введены в отношении замминистра энергетики Андрея Черезова, главы департамента оперативного управления и контроля в электроэнергетике министерства Евгения Грабчака и директора ООО "Технопромэкспорт", дочерней структуры "Ростеха", непосредственно занимавшейся покупкой и транспортировкой в Крым турбин, Сергея Топора-Гилки. В Совете ЕС считают, что Черезов и Грабчак курировали энергетические проекты в Крыму.

Среди юрлиц под санкции попали ОАО "Технопромэкспорт" и одноименное ООО. Первая компания покупала турбины у Siemens, а вторая занималась их перевозкой в Крым и в настоящее время владеет агрегатами. Также санкции ввели против "Интеравтоматики" - совместного немецко-российского предприятия, более 45 процентов акций которого до скандала с турбинами принадлежали Siemens.

В заявлении Совета ЕС подчеркивается, что создание в Крыму независимой от материковой Украины энергосистемы "подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

26 июля Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза согласовал новые ограничения из-за скандала с Siemens.

Расширить санкции против России из-за поставки турбин в Крым предложила Германия 24 июля. За три дня до этого Берлин пригрозил Москве ухудшением отношений из-за нарушения санкционного режима в отношении Крыма.

6 июля стало известно, что две из четырех турбин производства завода "Сименс - технологии газовых турбин" - совместного предприятия Siemens и петербургской компании "Силовые машины", - которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что "примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования". В частности, концерн пообещал не участвовать в монтаже турбин и не обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный полуостров, а компания "Технопромэкспорт", с которой заключался контракт, за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждала, что в Крым оборудование не попадет. Концерн сообщил, что привлечет контрагента к ответственности.

На другой день Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Технопромэкспорту" и "Сименсу - технологиям газовых турбин".

Тогда же посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что расследовать обстоятельства поставок, нарушающих санкции ЕС, должны не германские, а российские власти. "Если то, что произошло, - правда, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию", - отметил дипломат.

13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены четыре объекта цилиндрической формы, накрытые брезентом. По форме и размерам эти объекты длиной несколько метров каждый соответствуют турбинам Siemens, фотографии которых опубликованы в открытом доступе, и генераторам к ним - генераторы поставляются в комплекте с турбинами.

21 июля Siemens подтвердил, что в аннексированный Крым доставлены все четыре турбины, согласно контракту предназначавшиеся для таманской электростанции. В этой связи концерн объявил, что выходит из капитала совместного предприятия "Интеравтоматика". Доля Siemens в этом предприятии составляет 45,72 процента. Именно "Интеравтоматика", заявили в концерне, реконструировала турбины, чтобы, скрыв их происхождение, обойти запрет на поставку техники в Крым.

Кроме того, Siemens объявил о прекращении поставок генерирующего оборудования российским фирмам, подконтрольным государству. При этом в германской компании подчеркнули, что речь не идет об уходе с российского рынка.

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Бег из-за турбины

Виталий Портников, 21.07.2017

"Сименс" убегает из России. Можно сказать, стремглав. После того как использование Москвой немецких турбин в аннексированном Крыму стало очевидным, компания решила выйти из совместных предприятий с российскими партнерами и прекратить поставку оборудования государственным предприятиям.
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