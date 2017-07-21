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новость Развод после разводки

Siemens прекращает поставки турбин в Россию и выходит из совместных предприятий
21.07.2017
Завод "Сименс - технологии газовых турбин" под Петербургом. Источник: abnews.ru
Завод "Сименс - технологии газовых турбин" под Петербургом. Источник: abnews.ru
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статья Статья

Бег из-за турбины

"Сименс" убегает из России. Можно сказать, стремглав. После того как использование Москвой немецких турбин в аннексированном Крыму стало очевидным, компания решила выйти из совместных предприятий с российскими партнерами и прекратить поставку оборудования государственным предприятиям.

Виталий Портников
21.07.2017

Германский концерн Siemens подтвердил, что четыре турбины, произведенные в 2016 году для проекта в Тамани, были незаконно доставлены в Крым. Об этом сообщается в твиттере Reuters.

В связи с этим корпорация намерена полностью выйти из капитала российской компании "Интеравтоматика". По данным Siemens, именно это предприятие реконструировало турбины, чтобы скрыть их происхождение и обойти запрет на поставку. Немецкому концерну принадлежит 45,72 процента "Интеравтоматики".

Siemens прекращает поставки генерирующего оборудования российским компаниям, которые подконтрольны государству. Концерн уже начал разрывать лицензионные соглашения на поставку оборудования для электростанций.

14 июля немецкое издание Wirtschafts Woche писало, что исполнительный директор Siemens Джо Кэзер рассматривает возможность выхода из совместных предпрятий с российскими компаниями после скандала с турбинами. По данным газеты, в корпорации собирались избавиться от долей в "Интеравтоматике" и ООО "Сименс - технологии газовых турбин" - предприятии, производившем турбины для станции в Тамани. В Siemens тогда эти утверждения назвали "спекуляцией".

6 июля Reuters сообщило, что две из четырех турбин Siemens, которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что "примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования". В частности, концерн не будет участвовать в монтаже турбин и обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а в компании "Технопромэкспорт" за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет. Концерн сообщил, что привлечет контрагента к ответственности.

На другой день Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Технопромэкспорту" и "Сименсу - технологиям газовых турбин".

Тогда же посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что расследовать обстоятельства поставок, нарушающих санкции ЕС, должны не германские, а российские власти. "Если то, что произошло, - правда, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию", - отметил дипломат.

13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены четыре объекта цилиндрической формы, накрытые брезентом. По форме и размерам эти объекты длиной несколько метров каждый соответствуют турбинам Siemens, фотографии которых опубликованы в открытом доступе, и генераторам к ним - генераторы поставляются в комплекте с турбинами.

В тот же день "Фонтанка" сообщила, что гендиректора "Силовых машины" Романа Филлипова допросили в ФСБ в качестве подозреваемого по делу о разглашении гостайны после обысков у него дома и в рабочем кабинете. Согласно фабуле дела, Филлипов ознакомил посторонних лиц с некими документами, содержащими секретные сведения. При этом в спецслужбе пока не установили, сделал он это намеренно или по неосторожности. Дело могут переквалифицировать на статью о халатности. Филиппова после допроса отпустили. 20 июля совет директоров предприятия уволил Филлипова. Он не мог в дальнейшем занимать должность из-за аннулирования допуска к секретным материалам.

Комментарии 26 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.07.2017
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