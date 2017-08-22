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В связи с работой Всетатарского общественного центра возбуждено дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Об этом в понедельник сообщили "Idel.Реалии" со ссылкой на председателя ВТОЦ Фарита Закиева.

21 августа в квартире Закиева в Казани, а также в штаб-квартире ВТОЦ прошли обыски. У самого председателя организации, по его словам, изъяли "просто листок с текстом". "Я даже не смотрел, что там за текст", - заметил Закиев. В штаб-квартире были изъяты устав и учредительные документы ВТОЦ.

Как позволяет заключить публикация пресс-центра ВТОЦ, сам Закиев проходит по делу подозреваемым.

Дело открыли еще несколько месяцев назад, и активистам было об этом известно. Однако, отмечали в организации, до обысков ее члены воздерживалась от публикации материалов, послуживших поводом к возбуждению дела, "потому что не могли окончательно поверить в нелепость всего происходящего в одной из колыбелей татарского мира". "Силовые структуры, видимо, выжидали, когда пройдет Всемирный конгресс татар (состоявшийся в Казани в начали августа. - Ред.) и все гости разъедутся, - далее говорилось в сообщении. - Но, увы, машина репрессий запущена, и никто ее и не думал останавливать".

Во вторник пресс-центр опубликовал часть материалов, за которые было открыто дело. В их числе оказались два плаката с пикета в защиту татарского языка, проведенных ВТОЦ 21 февраля 2015 года. На одном плакате была помещена дословная цитата из выступления первого вице-премьера Игоря Шувалова: "Каждый проживающий в Татарстане должен говорить по-татарски вне зависимости от национальности".

Другой плакат гласил: "Требуем отставки злостных нарушителей Конституции РТ! Они не знают татарский язык - государственный язык РТ!". Ниже были приведены имена и должности чиновников, вызвавших недовольство активистов. Это тогдашний премьер-министр региона Ильдар Халиков, его первый зам, нынешний премьер Татарии Алексей Песошин, министры строительства Ирек Файзуллин, связи Роман Шайхутдинов и спорта Владимир Леонов, а также председатель казанского горисполкома Денис Калинкин.

Также в деле присутствует резолюция научно-практической конференции по случаю Международного дня родного языка, прошедшей в Казани 19 февраля 2016 года. Участники мероприятия отметили уязвимое состояние татарского языка в регионе и потребовали от властей принять ряд мер в его защиту. В частности, они заявили, что Госдума должна срочно ратифицировать Европейскую хартии региональных языков или языков меньшинств. Российскому Минобрнауки было выдвинуто требование разрешить сдачу ЕГЭ на татарском языке и прием в вузы по результатам этих экзаменов, а Госсовету Татарии - включить в татарскую Конституцию пункт об обязательном знании депутатами государственных языков региона.

Кроме того, участники конференции решили сообщить в ООН и ПАСЕ о нарушении прав татар на использование родного языка, в частности в сфере образования, для включения этих сведений в ежегодные доклады о соблюдении прав коренных народов.

Другие материалы дела ВТОЦ пообещал публиковать по мере получения к ним доступа.

11 мая нынешнего года суд в Набережных Челнах по иску прокурора Татарии Ильдуса Нафикова запретил городское отделение ВТОЦ, объявив его экстремистской организацией. Председатель отделения Рифат Бадертдинов указывал, что претензии прокуратуры касались ранее действовавшего отделения ВТОЦ, которым руководил Рафис Кашапов, тогда как нынешняя структура создана заново почти через два года после ареста общественника. Председатель ВТОЦ Закиев подтвердил доводы Бадертдинова. Однако судья горсуда Эдуард Додин эти аргументы проигнорировал.

С преследованиями сталкивался не только Кашапов, но и другие члены ВТОЦ. Так, 21 октября 2015 года в Елабуге силовики незаконно сорвали встречу активистов центра с писателем Айдаром Халимом, приехавшим представить свою новую книгу. Участники встречи, за исключением самого Халима и других людей старшего возраста, были задержаны. Позже в тот же день, однако, всех освободили без оформления протоколов.

В середине января президиум ВТОЦ направил депутатам разных уровней обращение о необходимости сделать татарский единственным государственным языком региона.