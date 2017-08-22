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В городе Балахне Нижегородской области по делу об экстремизме задержан активист "Артподготовки" и сторонник президентской кампании Алексея Навального Роман Губайдуллин. Соответствующая информация появилась в понедельник в ВК-сообществе "Команда Навального | Нижний Новгород".

Как передавал региональный главк СКР, 41-летний Губайдуллин подозревается по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей до пяти лет колонии. До суда о мере пресечения задержанный помещен в городской ИВС.

Поводом к возбуждению дела стало участие Губайдуллина в октябре 2016 года в некоем онлайн-эфире на YouTube. Заявляется, что высказывания активиста побуждали "неограниченный круг лиц" к "действиям экстремистской направленности".

Как уточнила блогер Надежда Белова, речь идет об эфире, который организовал нижегородец Альберт Гюрджиян, в феврале нынешнего года сам арестованный по 282-й статье. Не исключено, что это трансляция "Тема: для 5.11.2017 в каждом городе свой раскрученный youtube-канал", проведенная 11 октября прошлого года (5 ноября 2017-го, как утверждал лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев, в России должна произойти революция). В передаче наряду с другими оппозиционерами выступал пользователь Google с ником Ramzes. Гюрджиян интересовался у собеседника коррупцией в "его городе", и тот среди прочего ответил, что все городские чиновники живут в деревне Конёво. Эта деревня находится как раз в Балахнинском районе. Таким образом, можно предположить, что собеседником ведущего был именно Губайдуллин.

СКР отметил, что выявить "противоправные действия" подозреваемого помогли ЦПЭ и ФСБ.

В свою очередь, областное издание "Криминальная хроника" писало, будто при обыске у Губайдуллина помимо оргтехники были изъяты обрез, патроны и "различные спецсредства".

В ночь на 27 марта, после прошедшей в Нижнем Новгороде антикоррупционной акции, на ФБ-странице "Нижегородское гражданское сопротивление" были опубликованы имена задержанных, которые остаются в отделах полиции. О Губайдуллине писалось, что он предположительно находится в ОП-2 "Канавинский".