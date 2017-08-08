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Судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская продлила фигуранту "дела 26 марта" Алексею Политикову срок содержания в СИЗО на два месяца - до 11 октября. Об этом сообщает "Медиазона".

44-летний Политиков, экспедитор из Уссурийска, - один из ключевых активистов "Артподготовки" Вячеслава Мальцева. В постановлении Ленской о продлении ареста политзек назван "участником неформального объединения, пропагандирующего свержение действующей власти".

Политиков был задержан 10 июня в "народном доме" - личном доме Мальцева в деревне Лохино Одинцовского района в нескольких километрах от Москвы, где находится штаб "Артподготовки" и где последние месяцы жили ближайшие сторонники ее лидера. На другой день та же судья Ленская отправила задержанного в СИЗО.

Политикову вменяется часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, на антикоррупционной акции 26 марта, пытаясь воспрепятствовать задержанию Мальцева, оппозиционер напал на капитана 2-го оперативного полка столичного УМВД А. Швецова, "совершив силовой обхват и сжатие его туловища, хватая его за предметы одежды", а также пытался повалить Швецова на землю и один раз ударил его кулаком в живот. Как утверждается, от этого полицейский "испытал физическую боль".

Политзек не признает вину и от дачи показаний отказывается.

В начале июля стало известно о бегстве Мальцева из России. Лидер "Артподготовки" пояснил, что узнал о возбуждении против него дела об экстремизме. В дальнейшем эта информация подтвердилась. Информация о нынешнем местонахождении эмигранта в открытых источниках не публиковалась.

7 июля в эфире программы "Артподготовка" Мальцев пообещал сдаться ФСБ в обмен на прекращение преследования Политикова. Насколько известно, ответа на предложение эмигранта силовики не дали.