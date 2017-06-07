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новость Против ростовского активиста "Артподготовки" Коновалова открыто дело об экстремизме

07.06.2017
Александр Коновалов. Фото с ФБ-страницы Ирины Зениной
Александр Коновалов. Фото с ФБ-страницы Ирины Зениной
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В Ростове-на-Дону открыто дело об экстремизме против Александра Коновалова - местного активиста проекта Вячеслава Мальцева "Артподготовка". Об этом сообщает Donnews.

Дело квалифицировано по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Поводом к его возбуждению стала публикация некоего изображения на странице активиста в соцсети.

Как передавала "Открытая Россия", во вторник после обеда домой к активисту явились визитеры, представившиеся полицейскими, и объявили, что должны провести у него осмотр. Затем оппозиционера увезли для дачи неких объяснений. Никаких документов при этом не составлялось.

Весь вечер местонахождение Коновалова оставалось неизвестным. Его коллеги по "Артподготовке" подали в городской ОП "Первомайский" заявление о похищении.

Около 22 часов оперативник ЦПЭ привез Коновалова домой. Как передают Donnews, дома у активиста проводился не осмотр, а обыск, по итогам которого была изъята оргтехника, а затем оппозиционера доставили в ЦПЭ на допрос. Между тем возбуждение дел по 282-й статье УК, так же как проведение следственных действий, в том числе обысков и допросов, относится к компетенции СКР. Участвовали ли в обыске и допросе следователи, в публикации не уточняется.

У самого Коновалова взяли подписку о неразглашении деталей допроса.

Оппозиционер обратился за юридической помощью в "Открытую Россию". Как рассказала региональный координатор этого движения Анастасия Шевченко, делом активиста займутся столичные юристы.

Во вторник стало известно, что дело по 282-й статье возбуждено против красноярской активистки "Артподготовки" Оксаны Походун. Ей также вменены репосты на личной ВК-странице неких изображений.

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07.06.2017
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