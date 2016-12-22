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Также: Политзеки, Россия, Белоруссия, Право, Полиция, Свобода слова, Интернет, Украина, Война, Запрещенка, Политика, Европа, Общество, СМИ, Мир | Персоны: Кирилл Силивончик

новость Бывший российский политзек Силивончик вернулся в Белоруссию

22.12.2016
Кирилл Силивончик в аэропорту Минска, 21.12.2016. Фото: svaboda.org
Кирилл Силивончик в аэропорту Минска, 21.12.2016. Фото: svaboda.org
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Гражданин Белоруссии Кирилл Силивончик, отбывший в России двухлетний срок по сфабрикованному делу об оправдании терроризма, а после выхода из колонии-поселения арестованный для депортации на родину, прибыл самолетом в Минск. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Как уточняет "Хартыя'97", в аэропорт из нижегородского спецприемника для иностранцев полицейские доставили Силивончика в наручниках.

В минском аэропорту поздно вечером в среду бывшего политзека встречала сестра, а также журналисты и оппозиционные активисты.

Силивончику 24 года, он уроженец Гомельской области. Работал сисадмином на военном заводе в Нижнем Новгороде. 18 декабря 2014 года иностранца задержали на рабочем месте и отправили в СИЗО, вменив часть 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), предусматривающую до пяти лет колонии.

Как утверждалось, обвиняемый поместил на своей ВК-странице фото и тексты, в которых содержались призывы "убивать москалей", "вернуть Крым Украине" и пр.

Известно, что одним из эпизодов дела стала публикация Силивончиком изображения, на котором украинский солдат душит и рвет двуглавого орла, у которого вместо хвоста российский триколор. Также политзеку инкриминировали репост из ВК-сообщества "Крым - Украина", сделанный в апреле 2014 года. Репост сопровождался комментарием "Мало отхерачили москалей".

Силивончик признал вину и не стал искать адвоката по доверенности; его интересы представляла государственный защитник Юлия Баронец. Приговор по делу вынес 9 апреля 2015 года Московский окружной военный суд. Апелляционную жалобу осужденный не подавал. Отбывать срок политзека отправили на участок колонии-поселения ИК-14 Нижегородской области в поселке Сухобезводное Семеновского городского округа. Эта колония известна как пыточная.

Случай Силивончика получил огласку лишь после приговора. Помощь блогеру начали оказывать как белорусские, так и российские оппозиционеры, прежде всего нижегородцы. Кроме того, участие в судьбе осужденного приняли активисты проектов "Сказки для политзаключенных" и "Университет для политзека".

В конце мая 2015-го сообщалось, что Силивончику в колонию не передают письма на белорусском языке. Корреспонденция возвращается с уведомлением о том, что переписка должна вестись на русском. МИД Белоруссии в ответ на запрос партии БНФ заверил, что внимательно следит за соблюдением прав Силивончика и не имеет сведений о том, что его права нарушаются. Позже выяснилось, что за все время пребывания политзека в колонии консул Белоруссии посетил его лишь один раз.

В июле 2015-го стало известно, что Силивончик вступил в конфликт со фсиновцами, причем другие осужденные его не поддержали.

16 сентября нынешнего года судья Семеновского райсуда Нижегородской области Владимир Есин отказал политзеку в УДО, несмотря на "идеальную характеристику", составленную начальником участка колонии-поселения.

В начале декабря "Хартыя'97" сообщила, что Силивончик сразу после освобождения намерен выехать из России. Между тем 19 сентября Минюст объявил иностранца персоной нон грата. Политзек обратился в белорусское консульство с просьбой помочь его отъезду на родину, а именно предотвратить возможную отправку в спецприемник, пребывание в котором, как он опасался, может затянуться. Силивончик подчеркивал, что деньги на билет у него есть.

Однако в консульстве политзеку ответили, что средств "для оказания денежной помощи в данной ситуации" бюджетом не предусмотрено.

"Ну ладно, лень идти в тюрьму, - отмечалось в публикации "Хартыі'97". - Но хотя бы обращение гражданина до конца дочитать можно было, ребята-дипломаты?"

16 декабря Силивончик был задержан полицией сразу после освобождения из колонии и доставлен в Сормовский райсуд Нижнего Новгорода. Суд, сославшись на решение Минюста, постановил отправить бывшего политзека, у которого уже был билет на поезд в Белоруссию, в спецприемник для последующей депортации.

Отмечалось, что в спецприемнике Силивончик может пробыть до трех месяцев. Однако в итоге его выслали на родину меньше чем через неделю.

Комментарии 10 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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