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Новое дело о призывах к террористической деятельности в отношении анархиста Ильи Романова , отбывающего девятилетний срок по делу о терроризме, было возбуждено в результате провокации тюремщиков. Об этом сообщает сотрудница Комитета за гражданские права, бывшая жена политзека Лариса Романова.

С февраля Романов находился в тюремной больнице. У одного из содержавшихся там заключенных был планшет. 3 мая он несколько раз предложил анархисту выйти в интернет.

"Только Романов зашел в аккаунт, как в окно влетают опера. В окно! Дверь слишком долго и громко было отпирать, Илья успел бы выйти из интернета, - рассказывает Романова. - Все произошло очень быстро, к тому же Илья однорукий, он успел планшет просто отбросить на кровать. Из аккаунта выйти не успел".

В ФБ-аккаунте Voldemar Putiniana, созданном для Романова, с марта начали публиковаться его карикатуры на Владимира Путина. Таеже в нем было размещено несколько видеороликов, в том числе и "колдовской". "В нем голос Ильи Романова апеллирует к потусторонним силам. Вальпургиева ночь, зажигаются свечи, произносится заговор, чтобы не было Путина", - рассказывает Романова. Она предполагает, что доступ к этому аккаунту был у разных людей. Романова сомневается, что анархист мог самостоятельно его вести, учитывая, что он однорукий и плохо разбирается в компьютерной технике.

В этом же аккаунте был размещен некий запрещенный ролик. На нем женщины из Чечни призывают к "борьбе с кафирами". Ролик снабжен субтитрами на иврите. Именно он лег в основу обвинения по по статье 205.2 УК (публичные призывы к терроризму). Романова подчеркивает, что ее бывший муж всегда был убежденным атеистом, никогда не интересовался Ближним Востоком.

"Сам Илья считает, что дело инспирировали ФСБ и УФСИН Мордовии из-за лавины его жалоб и заявлений. Во-первых, он и адвокат Евгений Губин выиграли несколько исков к ФСБ по нарушениям следствия в Нижнем Новгороде. Во-вторых, Илья 6 апреля выиграл Европейский Суд на 3400 евро за неоправданно долгое содержание под стражей (3 года и 3 месяца). В-третьих, Илья судился с ИК-22, обжаловал незаконное взыскание и вышел в кассационную инстанцию Верховного cуда Мордовии в апреле 2017 года. Еще оперативники УФСИН Мордовии пронюхали, что Илья выгнал на волю материалы о пытках иностранцев в ИК-22", - отмечает Романова

После операции с планшетом анархиста отправили в ШИЗО, затем из тюремной больницы вернули в колонию и там поместили в помещение камерного типа.

27 июня к Романову приехал следователь УФСБ по Мордовии Макеев и заявил, что на анархиста завели новое уголовное дело о призывах к терроризму. Анархист отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, и потребовал встречи с адвокатом. Романова этапировали из ИК-22 строгого режима, расположенной в поселке Леплей Зубово-Полянского района, в СИЗО-1 в Саранске.

Нижегородец Романов был арестован осенью 2013 года после неудачного эксперимента с пиротехникой, в результате которого лишился кисти левой руки. Наряду с покушением на теракт Романову вменили приготовление к оправданию терроризма. Сам политзек признал вину лишь в незаконном хранении взрывчатки и незаконном обороте боеприпасов.