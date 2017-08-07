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Также: Право, Свобода слова, Интернет, Религия, Общество, СМИ | Персоны: Александр Попков

новость Сочинец Ночевнов оштрафован на 50 тысяч рублей за карикатуры на Христа

07.08.2017
Протоиерей Андрей Дубровский. Фото: hram-vladimira-sochi.ru
Протоиерей Андрей Дубровский. Фото: hram-vladimira-sochi.ru
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Мировая судья 101-го участка Центрального района Сочи Виктория Исаева оштрафовала местного жителя Виктора Ночевнова на 50 тысяч рублей за репосты на личной ВК-странице семи карикатур на Иисуса Христа. О приговоре, вынесенном 2 августа, "Граням" в понедельник сообщил адвокат "Агоры" Александр Попков, к которому Ночевнов обратился уже после завершения разбирательства. Теперь Попков готовит апелляционную жалобу на решение Исаевой.

32-летний сочинец был объявлен виновным по части 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих). Как утверждается в приговоре, Ночевнов "ввиду отсутствия устоявшихся принципов поведения, а также правильно сформировавшихся критических способностей подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства - христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим".

Публикации, послужившие поводом к возбуждению дела, датированы 20 октября 2014 - 31 августа 2015 года. Ночевнов помещал карикатуры в дни православных праздников. Христос изображался, в частности, висящим на турнике, танцующим на стадионе, упражняющимся на спортивном снаряде. На одной из карикатур он был изображен в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.

Одним из свидетелей обвинения был сочинский благочинный, настоятель церкви князя Владимира Андрей Дубровский. В своих показаниях на следствии он расценил карикатуры, фигурировавшие в деле, как кощунство и провокацию межрелигиозной розни. При этом Дубровский сослался на догмат об иконопочитании, установленный VII Вселенским собором в 787 году.

Сам Ночевнов вину не признал. Он заявил, что не имел цели кого бы то ни было оскорбить.

Тем не менее свою ВК-страницу сочинец удалил.

До вступления приговора в силу осужденный остается под подпиской о невыезде.

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07.08.2017
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