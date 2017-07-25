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новость В Татарии СКР проверяет глянцевый журнал за фотосессию в церкви

25.07.2017
Фото из Ильинской церкви, опубликованное журналом "Совет и любовь"
Фото из Ильинской церкви, опубликованное журналом "Совет и любовь"
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Татарское управление СКР начало доследственную проверку по факту публикации набережночелнинским журналом "Совет и любовь" фотографий, сделанных в полуразрушенной церкви. Об этом сообщается на сайте главка. Проверка ведется на предмет наличия в действиях редакции состава статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих).

"Совет да любовь" - глянцевый журнал, рекламирующий свадебные наряды. Как передает "Бизнес online", цикл фотографий, привлекший внимание СКР, был опубликован на ВК-странице издания в прошлую пятницу. 23-летняя модель Ксения Низамова снялась в прозрачном платье и нижнем белье в Ильинской церкви села Гари под Елабугой. Церковь полуразрушена, но в ней время от времени проводит богослужения настоятель церкви в соседнем селе Бехтерево.

Дьякон Елабужского благочиния Казанской епархии РПЦ Алексей Шаманин раскритиковал публикацию. Он сообщил, что переговорил с главредом издания Александрой Романовой "в присутствии верующих", и в течение суток фотографии из аккаунтов журнала в соцсетях были удалены. Действительно, ни на ВК-странице, ни в твиттере и Инстаграме "Совета и любви" по состоянию на понедельник снимков нет, а ФБ-страница издания полностью недоступна.

Шаманин заверил, что инцидент исчерпан и заявление на редакцию может быть подано, только если фото появятся в печатной версии журнала. Однако целый ряд граждан высказался за то, чтобы привлечь издание к ответственности уже на основании интернет-публикаций.

В понедельник редакция поместила на своей ВК-странице официальное заявление в связи с инцидентом. "Проводя фотосессию, не было умысла оскорбить религиозные чувства верующих, - заверил "Совет и любовь". - При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное здание, но ни в коем случае не как действующий храм". Издание извинилось перед теми, кто счел себя задетыми.

В сентябре 2016 года региональный главк СКР объявил о начале проверки по факту публикации клипа на песню "Җаным" татарской певицы Резеды Ганиуллиной, в котором "та в полупрозрачной одежде исполняет восточный танец на фоне Белой мечети в городе Болгар". Клип был продемонстрирован по телевидению, а затем помещен на ВК-странице певицы. Действия Ганиуллиной также проверялись на предмет наличия в них состава статьи 148 УК.

Свое решение ведомство приняло после резкой реакции, которую клип встретил со стороны исламских клириков. Так, заместитель муфтия Татарии Рустам Батров расценил видео как осквернение мечети и сравнил танец певицы с акцией Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012 году.

В свою очередь, имам казанской Мечети 1000-летия принятия ислама Сейджагфар Лутфуллин назвал клип Ганиуллиной "позором татарского народа", танец певицы - "надругательством над домом Аллаха", а саму ее - "стриптизершей". Лутфуллина в Казани называют "татарским Виталием Милоновым".

После этого Ганиуллина на своей ВК-странице извинилась перед теми, кого оскорбил ее клип. Также она поблагодарила клириков, заметив, что они "прилагают большие усилия для того, чтобы в наше непростое время к нам не проникли различные секты и радикальных течений".

В то же время, добавила певица, восточный танец - это не стриптиз, а произведение искусства. Она заметила, что каждый воспринимает ситуацию в меру своей испорченности.

Однако Лутфуллина эти объяснения не удовлетворили. 22 сентября клирик выдвинул Ганиуллиной ультиматум, заявив, что она должна удалить видео к следующему дню - пятнице. "Если Вы не уберете свой клип, то в пятницу мы вместе с прихожанами будем просить защиты от таких оскорблений и посягательств, и я надеюсь, что Аллах, с. б. т. (вероятно, правильно "с. в. т." - субханаху ва тааля, ар. свят он и велик. - Ред.), Всеслышащий не оставит наши молитвы и воздаст всем тем, кто оскорбляет Его дома, - а Он Всевышний скор в расчете!" - предупредил имам.

В пятницу, 23 сентября, клипа на ВК-странице Ганиуллиной уже не было.

О возбуждении дела против певицы не сообщалось.
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25.07.2017
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