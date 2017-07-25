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Татарское управление СКР начало доследственную проверку по факту публикации набережночелнинским журналом "Совет и любовь" фотографий, сделанных в полуразрушенной церкви. Об этом сообщается на сайте главка. Проверка ведется на предмет наличия в действиях редакции состава статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих).

"Совет да любовь" - глянцевый журнал, рекламирующий свадебные наряды. Как передает "Бизнес online", цикл фотографий, привлекший внимание СКР, был опубликован на ВК-странице издания в прошлую пятницу. 23-летняя модель Ксения Низамова снялась в прозрачном платье и нижнем белье в Ильинской церкви села Гари под Елабугой. Церковь полуразрушена, но в ней время от времени проводит богослужения настоятель церкви в соседнем селе Бехтерево.

Дьякон Елабужского благочиния Казанской епархии РПЦ Алексей Шаманин раскритиковал публикацию. Он сообщил, что переговорил с главредом издания Александрой Романовой "в присутствии верующих", и в течение суток фотографии из аккаунтов журнала в соцсетях были удалены. Действительно, ни на ВК-странице, ни в твиттере и Инстаграме "Совета и любви" по состоянию на понедельник снимков нет, а ФБ-страница издания полностью недоступна.

Шаманин заверил, что инцидент исчерпан и заявление на редакцию может быть подано, только если фото появятся в печатной версии журнала. Однако целый ряд граждан высказался за то, чтобы привлечь издание к ответственности уже на основании интернет-публикаций.

В понедельник редакция поместила на своей ВК-странице официальное заявление в связи с инцидентом. "Проводя фотосессию, не было умысла оскорбить религиозные чувства верующих, - заверил "Совет и любовь". - При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное здание, но ни в коем случае не как действующий храм". Издание извинилось перед теми, кто счел себя задетыми.