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Также: Право, Религия, Общество, Россия, Политика | Персоны: Виктор Краснов

новость Конец Божьего дела

Суд в Ставрополе прекратил дело об оскорблении чувств верующих в соцсети
15.02.2017
Виктор Краснов. Фото с личной страницы Вконтакте
Виктор Краснов. Фото с личной страницы Вконтакте
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статья Статья

Борьба с богозаступниками

В Ставрополе завершается суд над блогером Виктором Красновым. За спор в одной из групп "ВКонтакте" на религиозную тему его обвинили в оскорблении чувств верующих. Краснова месяц продержали в психбольнице и признали вменяемым. Суд может отправить его в колонию на год. Краснову поступают угрозы. Он рассказал "Граням" о том, как отбивается от инквизиции.

Дмитрий Борко
01.03.2016

Ммировой суд Промышленного района Ставрополя прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Виктора Краснова об оскорблении чувств верующих в соцсети. Об этом "Граням" сообщил адвокат Андрей Сабинин.

"Дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по заявлению самого Краснова, - рассказал Сабинин. - В нем он указал, что не видит смысла в дальнейшем судебном разбирательстве. Мировой судья Александр Филимонов зачем-то дополнительно заявил об обязательном признании вины, о чем попросил Краснова. Он, естественно, отказался, после чего судья удалился в совещательную комнату. В итоге заявление Краснова мировой суд удовлетворил, и дело было прекращено".

Дело против Краснова завели за несколько комментариев в ВК-сообществе "Подслушано в Ставрополе", оставленных в октябре 2014 года. В споре с пользователями соцсети он написал, что "Боха нет", а также назвал Библию "сборником еврейских сказок". После этого оппоненты подали на него заявления в полицию, заявив, что комментарии Краснова, "в грубой форме отрицавшего существование Бога и поддерживавшего празднование Хэллоуина", причинили им моральный вред.

В конце 2015 года Краснову предъявили обвинение по части 1 статьи 148 УК. Психолого-лингвистическое исследование по делу проводили трое специалистов Северо-Кавказского регионального центра судебной экспертизы Минюста - двое психологов и один лингвист. Журналист Денис Яцутко, написавший статью о деле Краснова, продемонстрировал полную некомпетентность экспертов. В частности, лингвист определил "Пейсах" как предложный падеж слова "пейсы".

Следствие принудительно поместило Краснова на месяц в психиатрическую больницу. Экспертиза сочла его вменяемым.

В июне прошлого года суд приостановил рассмотрение дела, постановив провести дополнительную экспертизу в редакции вопросов стороны защиты. Как отметил тогда Сабинин, экспертам предстояло ответить на ряд вопросов, в том числе, можно ли на основании только фрагментов спорного текста выявить коммуникативную цель высказываний его подзащитного, являются ли его фразы неприличной формой выражения и, если оскорбительная лексика во фразах Краснова все-таки содержится, то в какой форме выявленная негативная информация представлена: утверждения, мнения или оценочного суждения.

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15.02.2017
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Николай Митрохин. Фото из личного архива

Разобраться по-божески

Николай Митрохин, 29.09.2016

А может быть, название можно прочитать как "Ассоциация организаций по защите Семьи" - самого Якунина или кооператива "Озеро" (плюс Сечин и Малофеев)? И стало быть, давление Кузнецовой и патриарха на еще не действующую Думу есть некая форма диалога ударившегося в бега Якунина с "гарантом Конституции"?
Пикет христиан против преследований за "оскорбление чувств верующих". Фото: Грани.Ру

Всех оскорбляющих радость

Юрий Тимофеев, 29.06.2016

Доносы и репрессии за "оскорбление чувств верующих" противоречат учению Христа. Чтобы напомнить об этом, группа христиан проводит в Москве пикеты в защиту преследуемых за "антирелигиозные" посты в интернете. Пикетчики не просто вступаются за гонимых, но и смело говорят о сути сегодняшнего государственного православия. ВИДЕО.

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