Реклама

Ммировой суд Промышленного района Ставрополя прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Виктора Краснова об оскорблении чувств верующих в соцсети. Об этом "Граням" сообщил адвокат Андрей Сабинин.

"Дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по заявлению самого Краснова, - рассказал Сабинин. - В нем он указал, что не видит смысла в дальнейшем судебном разбирательстве. Мировой судья Александр Филимонов зачем-то дополнительно заявил об обязательном признании вины, о чем попросил Краснова. Он, естественно, отказался, после чего судья удалился в совещательную комнату. В итоге заявление Краснова мировой суд удовлетворил, и дело было прекращено".

Дело против Краснова завели за несколько комментариев в ВК-сообществе "Подслушано в Ставрополе", оставленных в октябре 2014 года. В споре с пользователями соцсети он написал, что "Боха нет", а также назвал Библию "сборником еврейских сказок". После этого оппоненты подали на него заявления в полицию, заявив, что комментарии Краснова, "в грубой форме отрицавшего существование Бога и поддерживавшего празднование Хэллоуина", причинили им моральный вред.

В конце 2015 года Краснову предъявили обвинение по части 1 статьи 148 УК. Психолого-лингвистическое исследование по делу проводили трое специалистов Северо-Кавказского регионального центра судебной экспертизы Минюста - двое психологов и один лингвист. Журналист Денис Яцутко, написавший статью о деле Краснова, продемонстрировал полную некомпетентность экспертов. В частности, лингвист определил "Пейсах" как предложный падеж слова "пейсы".

Следствие принудительно поместило Краснова на месяц в психиатрическую больницу. Экспертиза сочла его вменяемым.

В июне прошлого года суд приостановил рассмотрение дела, постановив провести дополнительную экспертизу в редакции вопросов стороны защиты. Как отметил тогда Сабинин, экспертам предстояло ответить на ряд вопросов, в том числе, можно ли на основании только фрагментов спорного текста выявить коммуникативную цель высказываний его подзащитного, являются ли его фразы неприличной формой выражения и, если оскорбительная лексика во фразах Краснова все-таки содержится, то в какой форме выявленная негативная информация представлена: утверждения, мнения или оценочного суждения.