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Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) в ультимативной форме потребовал от агентства "Орловские новости" удалить статью о его автомобиле Land Cruiser V8. Письмо клирика опубликовано на сайте издания. Епископ угрожает журналистам уголовной статьей об оскорблении чувств верующих.

"Я крайне возмущен вашей лживой и оскорбительной статьей размещенной на вашем интернет ресурсе newsorel.ru касающейся Моего служения Русской Православной Церкви и народу Божьему! Подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества бросая тень на Святую Церковь и ее честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ", - написал епископ (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Нектарий потребовал удалить "из ваших безнравственных СМИ" всю информацию о нем. "В противном случае Я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - пригрозил епископ.

"Что конкретно могло оскорбить священника, учитывая, что даже в Орловской митрополии подтвердили факт дарения ему иномарки агрохолдингом, из письма понять невозможно", - отмечает издание.

До этого "Орловские новости" сообщили, что Нектарий стал владельцем элитного внедорожника Toyota Land Cruiser V8, стоимость которого оценивается в 5-6 миллионов рублей. Епископ зарегистрировал машину на себя. При этом на внедорожнике установлены номера, которыми в регионе оснащают, как правило, правительственные автомобили.

В митрополии пояснили, что Нектарий не покупал машину на деньги епархии, а получил ее в дар от некой коммерческой структуры.

Еще в 2012 году патриарх Кирилл призывал служителей РПЦ отказаться от приобретения дорогих машин, чтобы "не провоцировать негативную общественную дискуссию и не дискредитировать духовенство". "Давайте подумаем о том, чтобы мы использовали такие транспортные средства, которые недоброжелатели не будут использовать в качестве повода для дискредитации духовенства. Я призываю вас к умеренности и к разумному подходу, который должен в том числе снять соответствующее обвинение с церкви и духовенства", - заявил патриарх на епархиальном собрании Москвы.

По словам предстоятеля РПЦ, нередко дорогие машины священникам покупают спонсоры, но и здесь необходимо "двадцать раз подумать". "Не хочу вам делать рекомендации, но существуют японские и корейские машины, некоторые европейские машины, которые не уступают ни по комфорту, ни по безопасности, но марка этой машины никогда не будет фигурировать в новостях", — обратился патриарх к духовенству.