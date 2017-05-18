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новость В Белгороде оштрафовали девушку, прикурившую от свечи в церкви

18.05.2017
Жительница Чайковского прикуривает от свечки в церкви. Источник: chaikovskie.ru
Жительница Чайковского прикуривает от свечки в церкви. Источник: chaikovskie.ru
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В Белгороде мировой судья признал виновной по части 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих) и оштрафовал на 15 тысяч рублей 22-летнюю женщину, прикурившую в храме от свечки и выложившую фотографии в интернет. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. Максимальная санкция по этой статье - год лишения свободы.

По версии обвинения, женщина четыре раза, 16 июня 2015 года, 22 января, 23 мая и 26 мая 2016 года, разместила с телефона на своей странице во "Вконтакте" фотографии, на которых она прикуривает сигарету от свечи в одной из церквей в центре Белгорода. Согласно позиции обвинения, эти действия "свидетельствуют о явном неуважении к обществу и верующим, оскорбляют их религиозные чувства".

Имя осужденной не раскрывается.

О возбуждении уголовного дела стало известно 5 февраля. Это первый случай применения 148-й статьи в регионе.

3 мая сообщалось, что СКР проводит проверку по факту размещения в соцсети "Вконтакте" некоей жительницей Кемерова фотографии, где она прикуривает от свечи в церкви.Как передавал портал VSE42.ru, девушка сначала подтвердила одному из пользователей соцсети, что на фотографии она, но потом заявила изданию, что взяла фото со страницы другого пользователя, а сейчас проживает в Киеве, хотя и родилась в Кемерове.

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18.05.2017
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