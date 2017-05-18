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В Белгороде мировой судья признал виновной по части 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих) и оштрафовал на 15 тысяч рублей 22-летнюю женщину, прикурившую в храме от свечки и выложившую фотографии в интернет. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. Максимальная санкция по этой статье - год лишения свободы.
По версии обвинения, женщина четыре раза, 16 июня 2015 года, 22 января, 23 мая и 26 мая 2016 года, разместила с телефона на своей странице во "Вконтакте" фотографии, на которых она прикуривает сигарету от свечи в одной из церквей в центре Белгорода. Согласно позиции обвинения, эти действия "свидетельствуют о явном неуважении к обществу и верующим, оскорбляют их религиозные чувства".
Имя осужденной не раскрывается.
О возбуждении уголовного дела стало известно 5 февраля. Это первый случай применения 148-й статьи в регионе.
3 мая сообщалось, что СКР проводит проверку по факту размещения в соцсети "Вконтакте" некоей жительницей Кемерова фотографии, где она прикуривает от свечи в церкви.Как передавал портал VSE42.ru, девушка сначала подтвердила одному из пользователей соцсети, что на фотографии она, но потом заявила изданию, что взяла фото со страницы другого пользователя, а сейчас проживает в Киеве, хотя и родилась в Кемерове.
В Екатеринбурге всю неделю шел суд над видеоблогером Русланом Соколовским. Свидетели описывали свои страдания из-за ролика о ловле покемонов в храме. Помимо оскорбленных православных в суде выступили мусульманин и профессиональный стукач. Судебное шоу не уступает процессу Pussy Riot. Лучшие фрагменты - в нашем видео.
На процессе видеоблогера Руслана Соколовского вслед за оскорбленными верующими выступают свидетели защиты. Бывшая советская политзаключенная Елена Санникова объяснила суду, какие чувства вызывает у истинного христианина ролик Соколовского о ловле покемонов в храме. Блогеру грозит реальный срок по статьям о возбуждении ненависти и оскорблении чувств. ВИДЕО.