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В суд передано дело в отношении администратора ВК-сообщества "Яблоки Идунн" 41-летней жительницы Барнаула Натальи Телегиной о возбуждении ненависти к христианам, открытое по доносу неоязычника из Петербурга. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Алтайскому краю.

Как сообщало РАПСИ, следственное ведомство направило обвинительное заключение по делу Телегиной на утверждение в прокуратуру еще в среду.

В СКР заявляют, что Телегиной вменяется публикация неких изображений с текстами, возбуждающих ненависть и вражду к религии и "лицам, относящимся к уроженцам Кавказа". Какие именно изображения фигурируют в деле помимо уже известной картинки с викингом, не уточняется.

Телегину обвиняют по статьям 148 (оскорбление чувств верующих) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК.

О возбуждении дела против Телегиной стало известно 19 июля. Дело было передано в алтайское управление СКР по месту жительства фигурантки.

Донос на женщину написал глава петербургской "Общины Асатру" Евгений Салтыков, известный под псевдонимом Сигвальд Годи. Отмечалось, что это первый случай доноса одного язычника на другого за оскорбление чувств верующих христиан.

Недовольство Салтыкова вызвала размещенная в "Яблоках Идунн" картинка с викингом, занесшим боевой молот над горящим христианским храмом. "Под прикрытием древней веры культивируется ненависть к иным религиям, национальностям, существующему правовому строю. Воспеваемая язычниками свобода самовыражения подменяется вседозволенностью, - объяснил Салтыков свой донос. - Надеюсь, государство найдет способ вернуть этих безумцев в реальность так, чтобы не убивать идею возрождения древней веры".

Для расследования дело передали в алтайское управление СКР, по месту жительства Телегиной.